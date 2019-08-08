التحالف: نرفض أي إجراءات تضر بأمن واستقرار #عدن

الخليج - واس صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن”، العقيد الركن تركي المالكي، بأن القيادة المشتركة للتحالف تتابع بقلق تطور الأحداث بالعاصمة المؤقتة (عدن). وأوضح العقيد المالكي الرفض القاطع من قيادة القوات المشتركة للتحالف لهذه التطورات الخطيرة، وأنها لن تقبل بأي عبث بمصالح الشعب اليمني، داعيًا في الوقت نفسه الأطراف والمكونات كافة لتحكيم العقل، وتغليب المصلحة الوطنية، والعمل مع الحكومة اليمنية الشرعية في تخطي المرحلة الحرجة وإرهاصاتها، خاصة في مثل هذه الظروف الاستثنائية، وعدم إعطاء الفرصة للمتربصين من مليشيا الحوثي الإرهابية، والتنظيمات الإرهابية، كتنظيمَي القاعدة وداعش الإرهابيَّين، الذين أوقدوا نار الفتنة والتفرقة بين أبناء الشعب اليمني.

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