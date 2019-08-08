توقعات #الطقس اليوم.. #أمطار_رعدية وغبار يحجب الرؤية على عدة مناطق

صحيفة الخليج الالكترونية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية في مناطق جازان، عسير اليوم الخميس.

وشملت توقعات الأرصاد لطقس اليوم الخميس، أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على الشرقية، الرياض، شرق المرتفعات الجنوبية الغربية.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا، قد تتخللها سحب رعدية على نجران، الباحة، مكة المكرمة.