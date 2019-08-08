بومبيو يناقش مع ولي العهد السعودي "التصدي لإيران وحقوق الإنسان"

واشنطن - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية في بيان نشر اليوم الخميس: "ناقش وزير الخارجية وولي العهد التوتر المتزايد في المنطقة والحاجة لتعزيز الأمن البحري وحرية الملاحة في الخليج. كما ناقش الطرفان القضايا الثنائية والإقليمية الأخرى، بما في ذلك التصدي لإجراءات النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار وحقوق الإنسان".

وفقا لوزارة الخارجية، شكر بومبيو ولي العهد على "الدعم والمشاركة في العديد من التحديات الإقليمية".

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، في وقت تشدد فيه أمريكا العقوبات والضغوط السياسية على إيران وتكثف وجودها العسكري في المنطقة.

​وأرسلت الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية إلى الشرق الأوسط تضمنت حاملة طائرات وقاذفات من طراز (بي — 52)، وصواريخ باتريوت، في استعراض للقوة في مواجهة ما يقول مسؤولون من الولايات المتحدة إنه تهديدات إيرانية للقوات والمصالح الأمريكية في المنطقة.