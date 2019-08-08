السعودية: الحوثيون هم المستفيد الوحيد من أحداث عدن

قال السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، الأربعاء، إن الحوثيين هم "المستفيد الوحيد" من المواجهات المسلحة التي جرت اليوم في عدن، جنوبي اليمن.
وقال آل جابر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم: "المستفيد الوحيد مما يحدث في عدن هي الميليشات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران والتنظيمات الإرهابية (لم يسمها)"، وعادة ما تنفي طهران تلك الاتهامات.
وأضاف أن الحوثيين وتلك التنظيمات "استهدفت الشهيد أبو اليمامة (قائد بقوات قوات الحزام الأمني، المدعومة إماراتيًا) والأبطال الشهداء في معسكر الجلاء..".
غير أنه استدرك قائلًا إن "عدن ستبقى آمنة ومستقرة بحكمة العقلاء وبدعم التحالف (تقوده السعودية)".
وفي وقت سابق الأربعاء، قتل ضابط يمني وأصيب جندي في تجدد المواجهات بمحافظة عدن مع قوات "الحزام الأمني" التي حاصرت معسكرا بالمحافظة، بحسب ما أفاد مصدر عسكري (لم يفصح عن اسمه) للأناضول.
وقبل ذلك بساعات قتل شخص وأصيب آخران، في اشتباكات اندلعت بين قوات تابعة للحماية الرئاسية وقوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا، عقب عملية التشييع التي جرت لقائد قوات الدعم والإسناد منير اليافعي "أبو اليمامة" وعدد من الجنود الذين سقطوا مطلع أغسطس/آب الجاري في استهداف معسكر الجلاء غربي المدينة، بصاروخ اطلقه الحوثيون. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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