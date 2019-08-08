الانتقالي الجنوبي باليمن يؤكد "استمرار الشراكة" مع التحالف.. ويدعو لإسقاط الحكومة

عدن / شكري حسين / الخليج 365

أكد "المجلس الانتقالي الجنوبي" باليمن، مساء الأربعاء، "استمرار الشراكة" مع دول التحالف العربي بقيادة السعودية، ضد الحوثيين، مجدداً في الوقت ذاته الدعوة للتوجه إلى القصر الرئاسي في عدن (جنوب) لإسقاط الحكومة الشرعية.

جاء ذلك في بيان للمجلس الذي يدعو لانفصال جنوب اليمن عن شماله، عقب اجتماع طارئ عقده في العاصمة المؤقتة عدن، وصل الاناضول نسخة منه.

وقال المجلس: "نؤكد على استمرارية الشراكة في الحرب مع دول التحالف العربي، ووقف التمدد الحوثي الفارسي في المنطقة، والاستمرار في الشراكة مع المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب".

إلا أن المجلس جدد الدعوة إلى "النفير العام" والتوجه إلى قصر معاشيق بمحافظة عدن لإسقاط ما سماها "حكومة" الإرهاب والفساد.

وفي وقت سابق الأربعاء، اندلعت مواجهات مسلحة بين قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتياً والموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي من جهة، وقوات الحماية الرئاسية التابعة للحكومة من جهة أخرى، وتسببت في مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين، بينهم ضابط في اللواء 39 مدرع.

وأشار المجلس في بيانه، أن "الظروف الدقيقة التي يمر بها شعب الجنوب، قد وصلت إلى مرحلة لا يمكن السكوت عليها"، متهماً الحكومة "بالتآمر" على شعب الجنوب.

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وقال إن الحكومة وفي إطار مؤامرتها على "الجنوب" قامت بتسليم بعض جبهات القتال (لم يحددها) في المحافظات الشمالية الواقعة على الحدود مع المحافظات الجنوبية، لإفساح المجال "للحوثيين" للعودة والسيطرة على الجنوب بعد أن تم طرده منها.

وفي وقت سابق الأربعاء، دعا نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك، قوات الحماية الرئاسية الموالية لحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، في مدينة عدن، ، لإلقاء السلاح.

وقال بن بريك وهو القائد الأول لقوات الحزام الأمني المدعوم من الإمارات في تغريدة له على "تويتر" إن "القوات الجنوبية (الحزام الأمني) لن تتعرض إلا للإرهابيين (لم يوضحهم) الذين اتخذوا من قصر المعاشيق وكراً، أما إخوتنا الجنوبيين في الحرس الرئاسي فدمهم دمنا".

ولاحقا، دعا بن بريك أنصاره إلى "النفير العام"، والتوجه إلى القصر الرئاسي للسيطرة عليه وإسقاط من وصفهم بـ "الخونة".

إلا أن وزير الداخلية اليمني، أحمد الميسري، أكد الأربعاء، في بيان متلفز، أن قيادة قوات التحالف العربي تقف إلى جانب الحكومة في مواجهة دعوات لاقتحام المقار والمؤسسات الحكومية بمحافظة عدن بما في ذلك القصر الرئاسي.

وحتى الساعة 19.20 تغ، لم يصدر من التحالف العربي بقيادة السعودية بياناً رسمياً يوضح فيه موقفه بشأن أحداث عدن. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.