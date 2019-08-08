ليبيا.. استئناف الملاحة بمطار معيتيقة بعد توقف ساعات

وليد عبد الله / الخليج 365

أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي بطرابلس، مساء الأربعاء، إعادة فتح الملاحة بالمطار بعد توقف ساعات جراء سقوط قذائف عشوائية.

وقالت إدارة المطار، في بيان على الصفحة الرسمية للمطار بموقع "فيسبوك"، إن الشركات الناقلة ستباشر ما تبقى من رحلاتها لهذا اليوم.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت إدارة المطار توقف حركة الملاحة الجوية بالمطار نتيجة لسقوط قذائف عشوائية داخل باحة المطار، من دون تحديد مصدرها.

وبات توقف الملاحة لفترات في مطار معيتيقة أمرًا شائعًا على خلفية تعرضه لقذائف أو قصف جراء الهجوم الذي تشنه قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، منذ أبريل/نيسان الماضي، على العاصمة طرابلس.

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ومعيتيقة هو المطار المدني الوحيد الذي يعمل في العاصمة الليبية حاليا، وعند توقفه يتم إحالة كل الرحلات إلى مطار مصراتة.

ومنذ 2011، تعاني ليبيا، الغنية بالنفط، من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا، وخليفة حفتر، قائد القوات في الشرق.

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