«دانة غاز» تضاعف أرباحها 4 مرات وتتجاوز النصف مليار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت شركة دانة غاز، أمس، عن ارتفاع صافي أرباح الشركة للنصف الأول من العام الجاري بنسبة 483% ليصل إلى 513 مليون درهم، مقارنة ب88 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2018. ويرجع السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع إلى قيد استحقاقات تعاقدية مرتبطة بالأداء بقيمة 71 مليون دولار، وترتبط هذه الاستحقاقات النقدية التي تترتب على مساهمين معينين في «بيرل بتروليوم» باتفاقات بيع الحصص الأصلية، والتي كانت تشترط زيادة احتياطات شركة بيرل بتروليوم وهو ما تحقق من خلال تقرير الاحتياطات المستقل الصادر مؤخراً عن شركة «غافني كلاين».

أكدت شركة دانة غاز، أنه عند استثناء الاستحقاقات النقدية المرتبطة بالاحتياطات والبالغة قيمتها 71 مليون دولار، فإن صافي الأرباح من العمليات التشغيلية الاعتيادية يكون قد ارتفع بنسبة 187% إلى 253 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2019، مقارنةً ب88 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2018. ويرجع هذا الارتفاع الكبير في صافي الأرباح بشكل رئيسي إلى زيادة الإنتاج في إقليم كردستان العراق؛ عقب إنجاز مشروع التوسعة والتطوير في الإقليم، والذي أضاف 73 مليون درهم، إلى جانب تحقيق وفورات في تكاليف الصكوك، واستلام تعويضات عن تكاليف إجراءات التحكيم، وتعكس هذه النتائج متانة الأداء التشغيلي للشركة.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بنسبة 3% إلى 887 مليون درهم؛ بفضل ارتفاع معدل إنتاجها في إقليم كردستان العراق، والذي أضاف 99 مليون درهم إلى إيرادات الشركة، وعمل على تعويض انخفاض الإيرادات الناجم عن انخفاض أسعار البيع المحققة بمقدار 55 مليون درهم، وانخفاض الإنتاج في مصر بقيمة 18 مليون درهم.

وقال الدكتور باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة «دانة غاز»: سجّلت دانة غاز صافي أرباح بقيمة 140 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2019، وهو ما يُعد دليلاً واضحاً على متانة أدائنا التشغيلي والمالي المدعوم بارتفاع قوي في الإنتاج والإيرادات من عملياتنا في إقليم كردستان العراق. كما أكد تقرير المدقق المستقل للاحتياطات ارتفاع حصّة الشركة من الاحتياطات المؤكدة والمحتملة بنسبة 10% في الإقليم متجاوزةً المليار برميل نفط مكافئ، ويُعد هذا التقرير تأكيداً لصحّة قناعتنا بإمكانات حقلي خورمور وجمجمال؛ باعتبارهما أصولاً عالمية مع إمكانية احتوائهما على أكبر احتياطات للغاز في العراق.

وارتفع متوسط إنتاج المجموعة خلال النصف الأول من عام 2019 إلى 68,200 برميل نفط مكافئ يومياً، بزيادة 7% مقارنةً ب63,600 برميل نفط مكافئ يومياً خلال النصف الأول من عام 2018. كما سجل إنتاج دانة غاز زيادة كبيرة في إقليم كردستان العراق ليصل إلى 32,400 برميل نفط مكافئ يومياً خلال النصف الأول 2019 مقارنةً ب 26,100 برميل نفط مكافئ يومياً خلال النصف الأول 2018، في حين تراجع إنتاج الشركة في مصر بنسبة 4% إلى 34,100 برميل نفط مكافئ يومياً خلال الفترة ذاتها.

وسجلت الشركة أداءً ممتازاً في النصف الأول من عام 2019 على صعيد تحصيل المستحقات. ففي إقليم كردستان العراق، بلغت قيمة مستحقات الشركة النقدية 297 مليون درهم، وتم سداد هذه المستحقات بشكل كامل من قبل حكومة إقليم كردستان العراق. كما ارتفعت حصة الشركة من الدفعات المستلمة من مبيعات «بيرل بتروليوم» في النصف الأول من عام 2019 لتبلغ 180 مليون درهم مقارنة ب161 مليون درهم في النصف الأول من عام 2018. وفي مصر، بلغت مستحقات الشركة النقديّة 58 مليون دولار (213 مليون درهم)، وتمكنت من تحصيل دفعات مستحقة بقيمة 297 مليون درهم، مما قلص مجموع المستحقات إلى أدنى مستوياتها منذ شهر يناير/‏كانون الثاني 2011، لتصل إلى 429 مليون درهم، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 42% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ الرصيد النقدي للشركة 404 ملايين دولار (1.5 مليار درهم) بتاريخ 30 يونيو/‏حزيران 2019، دون تغيير يُذكر مقارنة ب407 ملايين دولار (1.5 مليار درهم) في نهاية السنة المالية 2018، ويتضمن ذلك توزيعات أرباح نقدية بقيمة 105 ملايين دولار (384 مليون درهم) وأرباح الصكوك التي يتم دفعها بانتظام.