جائزة حمدان بن محمد للتصوير تعلن الفائزين في «أزرق»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن الفائزين بمسابقة «إنستجرام» لشهر يوليو الماضي، والتي كان موضوعها «أزرق». وفاز بجائزة «اختيار الجمهور» المصور العماني سالم الوهيبي.

شهدت المسابقة تفوقاً رباعياً للعدسة الإندونيسية، بفوز إليزابيث جيني تانر وأندي عبدالجليل ومحمد فيصل حسني وأنديكا بوترا. من الإمارات فاز أحمد إبراهيم الزرعوني، إلى جانب المصور الهندي أبيشيك بوروهيت والتركيين إردال بيكارا ومراد إبران أوغلو.

يحصل الفائزون على الميدالية التقديرية الخاصة بالجائزة وتُنشر صورهم وأسماؤهم على الحساب الرسمي للجائزة في «إنستجرام»

وقال علي خليفة بن ثالث الأمين العام للجائزة: اللون الأزرق محبب للنفس، وعلى اختلاف التفسيرات المتعلّقة بمن يفضلونه على غيره، فهو لون رئيسيّ في موسم الصيف، حيث زرقة البحر والسماء المرتبطين برحلات الاستجمام والراحة والهدوء. أسعدتنا الترجمات الفوتوغرافية للون الأزرق في رؤى المصورين وفكرهم وتجاربهم، الأمر الذي جعلهم مستحقين للفوز. أبارك لهم وأرجو لباقي المشاركين حظاً أوفر في النسخ القادمة.

قال سالم الوهيبي: التقطت الصورة في جزيرة مصيرة العُمانية قبل 7 أشهر، حين صادفت فتاة ذات عينين لافتتين للنظر. كانت لحظة علمي بالفوز فارقة في حياتي كونه الأول بعد مشاركات عديدة في مسابقات الجائزة، وأطمح أن يحصل المصورون العُمانيون على فرصٍ أكبر للانتشار الدولي ليُعرّفوا إبداعاتهم للعالم، وأن أكون مشهوراً على المستوى الدوليّ. وفوزي هذا يساعدني كثيراً على الانتشار وتسويق أعمالي.

وقالت إليزابيث جيني تانر: تمّ التقاط الصورة الفائزة في كهف جليدي خلال الشتاء في أيسلندا، وهذا فوزي الأول على منصات التواصل الاجتماعي، ومنحني ثقة أكبر بالنفس بسبب التنافسية العالية، والمزيد من الدافعية لتطوير مهاراتي وأعمالي في المستقبل. أطمح دوماً لتقديم صور تصل جماليتها للمشاهد ليشعر بمدى استمتاعي بالتقاطها.