قرقاش: تطورات عدن مقلقة والتهدئة ضرورية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365”، وكالات

قال الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن التطورات حول قصر «معاشيق» في عدن جنوبي اليمن مقلقة، والدعوة إلى التهدئة ضرورية، ولا يمكن للتصعيد أن يكون خياراً مقبولاً؛ بعد العملية الإرهابية الدنيئة. وأضاف الوزير في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الإطار السياسي والتواصل والحوار ضروري تجاه إرهاصات وتراكمات لا يمكن حلها عبر استخدام القوة».

إلى ذلك، أبدى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث، قلقه من التصعيد العسكري في عدن، أمس، بما في ذلك تقارير عن اشتباكات بالقرب من القصر الرئاسي. وعبّر مارتن جريفيث، في بيان حول التصعيد في عدن، طبقاً لما نشره مكتبه الرسمي، عن شعوره بالقلق العميق من الخطابات؛ الداعية إلى أعمال العنف ضد مؤسسات يمنية.

واعتبر «أنّ أي تصعيد للعنف يؤدي إلى المزيد من عدم الاستقرار والمعاناة في عدن، ويزيد من الانقسامات السياسية والاجتماعية». ودعا الأطراف المعنية إلى وقف العنف والانخراط في حوار لحلّ الخلافات. وقال: «أحثّ جميع أصحاب النفوذ على التدخّل؛ لوقف التصعيد، وضمان سلامة المدنيين». وشهدت عدن اشتباكات محدودة في محيط القصر الرئاسي وأعمال عنف؛ عقب تشييع ضحايا الهجوم الدامي على معسكر الجلاء، الخميس الماضي.

وكانت العاصمة اليمنية المؤقتة، عدن، شهدت، أمس، اشتباكات مسلحة محدودة، بين قوات الحماية الرئاسية التي تحمي قصر الرئاسة اليمنية «معاشيق» في حي كريتر من جهة وقوات الحزام الأمني الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي من جهة أخرى. وسقط خلال الاشتباكات في محيط قصر «معاشيق» مقر الرئاسة والحكومة اليمنية الشرعية، قتيل وخمسة جرحى، من الطرفين، في إحصائية أولية؛ وذلك عقب الانتهاء من تشييع جثامين شهداء الهجوم الإرهابي الذي استهدف معسكر الجلاء التدريبي، الخميس الماضي.