راهن الـ «مول» ومستقبله

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د. حسن مدن

أنتمي إلى جيل عرف الدنيا قبل أن تظهر المجمعات التجارية «Malls» المنتشرة اليوم. في ذهني حاضرة السوق القديمة في عاصمة البحرين، المنامة، وشارعها الأشهر: باب البحرين. وبين الحين والآخر أقصد هذه السوق لا برغبة التسوق، وإنما بغاية استعادة ذاكرة، فمن هم في عمري يجدون في هذه السوق شيئاً من ماضيهم.

لكن لم يعد بوسعي، وأظن كل أترابي في العمر مثلي، الاستغناء اليوم عن المجمعات التجارية الحديثة. الوشائج التي تشّدنا إليها أكثر من أن تحصى. وكمثال بسيط فإني حين أضرب موعداً لشرب القهوة مع صديق لا أختار سوى أحد هذه المجمعات للقاء.

أحتار في تحديد سبب بعينه لذلك. أهي الرحابة التي عليها هذه المجمعات ما يشدّنا إليها، أهي إشباع الحاجة إلى الفرجة المتأصلة في نفوس البشر، وبالمناسبة فإن الفرجة لا تتصل برؤية الجديد من البضائع المعروضة على«فاترينات» العرض، وإنما أيضاً مراقبة المحيطين من البشر.

صديقة مسرحية لفتت نظري إلى أن النساء بالذات شغوفات بهذا النوع من المراقبة، وأدهشني قولها إن النساء يهتممن أكثر بمراقبة نظيراتهن من النساء الرائحات والغاديات في ممرات المجمعات، أو الجالسات في مقاهيها: ماذا يلبسن، ماذا يشترين، ماذا يأكلن، وأترك تأكيد هذا أو نفيه للأخوات القارئات.

قبل سنوات لم تبلغ العشر بعد شُيّد في الحي الذي أسكن فيه مجمع تجاري يقع على بعد أقل من خمس دقائق مشياً من بيتي. ليس هذا المجمع كبير المساحة مقارنة بأخرى. لكن بوسعي أن أقضي فيه معظم حاجاتي اليومية. لن أتحدث عن ال «سوبر ماركت» الكبير الذي فيه، فهذا من قبيل تحصيل الحاصل. في المجمع فرع للبنك الذي أتعامل معه، وبإمكاني تسديد فواتير الهاتف لدى فرع لشركة الاتصال المعنية. ثمة فرع لإدارة المرور حيث بالوسع تجديد رخصة السياقة أو الرخصة السنوية للسيارة وتسوية المخالفات المرورية. هناك أيضاً فرع لشركة التأمين، وصيدلية ومحل للصرافة. ولن أستطرد أكثر؛ حيث تشعر أنك بالفعل في مدينة مصغرة تقضي فيها أهمّ حاجاتك.

نسيتُ أن أضيف أنه في صيفنا الخليجي الحارق يمكن تحويل ممرات المجمعات الرحبة إلى ممشى، نمارس فيه رياضة المشي، وما أكثر من يفعلون ذلك اليوم. لكن قد لا يكون بعيداً اليوم الذي لن يعود فيه للمجمعات التجارية كل هذا المجد.

أرشدتني ابنتي إلى سجالات تدور في أمريكا اليوم عن نهاية عصر المجمعات التجارية لصالح التسوّق الإلكتروني. وهذا يلزمه حديث مستقل قادم.

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