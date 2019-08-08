12 شهيداً في «الأورام» من أسرة واحدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

شيع الآلاف من أهالي قرية «ميت حبيب» بمركز سمنود بمحافظة الغربية، أمس الأربعاء، جثامين 12 من شهداء حادث التفجير الدامي أمام المعهد القومي للأورام بمنطقة المنيل وسط القاهرة، في وقت قررت الحكومة المصرية القيام بعملية تطوير شاملة للمعهد، تشمل تجديدات وتوسعات، وتحديث الأجهزة والمعدات، وكافة النظم الإدارية، وفق أحدث المواصفات العالمية، فيما لاتزال التبرعات الشعبية تتوالى على المعهد عن طريق البنوك ومكاتب البريد والرسائل النصية، في أبلغ رد شعبي على إرهاب تنظيم الإخوان، حتى إن المعهد صار رمزاً للالتفاف الشعبي في الحرب التي تخوضها مصر ضد الإرهاب.

شهداء قرية ميت حبيب هم أقارب كانوا في سيارة ميكروباص عائدين إلى قريتهم بعد حضور زفاف في القاهرة، عندما وقع الانفجار الدامي. وقد شيعوا أمس الأربعاء في جنازة انطلقت من المسجد الكبير بقرية «ميت حبيب»، شارك فيها اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، واللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، واللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة سمنود، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية بمحافظة الغربية.

من جهة أخرى، قالت وزارة التعليم العالي، إن الوزير خالد عبدالغفار، وجه الأربعاء، بإعداد خطة هندسية تفصيلية، لإعادة تجديد مباني المعهد القومي للأورام بالكامل، وتطوير الخدمة المقدمة للمرضى، وذلك خلال زيارته لمقر المعهد، حيث كلف بوضع تصور شامل جديد للمعهد والمباني التابعة له، بالاستعانة بخبراء هندسيين، لتجديد المبنى وتطويره، وفقاً لأحدث النظم الهندسية، ومراعاة تلافي العيوب والمشاكل القديمة، التي كانت تعرقل العمل.

وأكد الوزير، «أننا لا نسعى فقط لإعادة تشغيل المعهد، وإنما نسعى لتحديثه بشكل كامل، وتطوير مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، المترددين عليه بشكل أفضل»،

وأكدت شركة المقاولون العرب، أنها تسابق الزمن للانتهاء من أعمال الترميم في أقرب وقت.

وعلى ذات الصعيد كشف الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن محمد صلاح، لاعب المنتخب المصري، ونادي ليفربول، تبرع لمعهد الأورام، بمبلغ 3 ملايين دولار، ووصف صلاح بأنه رجل وطني، ويقف دائماً بجوار وطنه وشعبه، منوهاً في الوقت ذاته، بأن التبرعات التي كان المعهد يتلقاها عبر الرسائل النصية من أجهزة الموبايل، ارتفعت إلى 250 ألف جنيه.وأوضح أن التقديرات المبدئية في الخسائر تصل إلى حوالي 100 مليون، ومنوها بأن التبرعات، التي ستزيد عن هذا المبلغ ستوجه من أجل رفع الطاقة الاستيعابية للمعهد بنسبة 30%.