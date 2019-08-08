عامر عبدالرحمن يحسم وجهته خلال ساعات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم

علم «الخليج الرياضي» أن عامر عبدالرحمن نجم منتخبنا الوطني وفريق العين اقترب من حسم وتحديد وجهته المقبلة، بعدما بات قريباً من الانضمام إلى أحد أندية العاصمة.

وذكرت مصادر مطلعة «للخليج الرياضي» أن صفقة انتقال اللاعب يتوقع أن تحسم خلال ساعات، بعدما قام بدرس أكثر من عرض مغر في الساعات الأخيرة، حيث شهد اليومان الماضيان سباقاً أقرب إلى ماراثون بين ناديين من أجل الفوز بخدمات النجم الدولي، الذي قد يعلن وجهته الجديدة خلال ساعات.

وكان عامر عبدالرحمن قد بدأ رحلته مع بني ياس، قبل أن يتحول إلى العين حيث أسهم في حصول الزعيم على الثنائية التاريخية في الموسم الماضي، إلى جانب الحصول على وصيف مونديال العالم، لكن رحلته مع الزعيم انتهت مع انتهاء عقده في نهاية الموسم الماضي.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يتحدد مصير وقيد اللاعب الأوزبكي شوكوروف في صفوف «الملك» في الموسم الجديد بناء على الفحص الطبي الذي سيخضع له اللاعب في اليومين القادمين.

ولاتزال الشكوك تحوم حول مدى سلامة اللاعب وقدرته على العودة واللعب أساسياً في الموسم الجديد، خاصة بعد الإصابة القاسية التي تعرض لها خلال مباراة منتخب بلاده مع الصين، ما حرم الملك من خدماته في النصف الأخير من عمر الموسم الماضي.

وسيكون للفحص الطبي الكلمة الحسم، سواء ببقاء اللاعب في كشوفات الفريق الأبيض، أو في تحديد هوية اللاعب البديل الذي سيشغل موقعه، علما أن الجهاز الفني يمتلك أكثر من سيناريو سواء في حالة الإبقاء على اللاعب الأوزبكي أو في حال جاءت الفحوص الطبية سلبية، بما قد يجبر النادي على عدم قيده في القائمة الجديدة للموسم المقبل.