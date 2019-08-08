2.5 مليون حاج يستعدون لأداء المناسك في مكة المكرمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يبدأ نحو 2.5 مليون حاج، غداً الجمعة، أداء مناسك الحج في مدينة مكة المكرمة، قادمين من مختلف بقاع الأرض، وسط استعدادات سعودية واسعة لخدمة ضيوف الرحمن.

وبدأ الحجاج المسلمون بالتدفق من كل أنحاء العالم للقدوم إلى مدينة مكة المكرمة لأداء فريضة الحج. وقال سوبار (40 عاماً) من إندونيسيا، وهو يرتدى طربوشاً أحمر اللون، «هذه المرة الأولى التي أشعر فيها بأمر بهذه القوة. شعور عظيم». وقال الأوغندي ليكو أبيبو الذي يعمل ميكانيكياً «نحن تجمعنا هنا جميعا لذات السبب(..) الإسلام يوحدنا». ويؤكد الحاج الهندي نورول جمال وهو متقاعد يبلغ من العمر 61 عاماً «يوجد كل شعوب العالم وكل اللغات. لا توجد أي فروق بيننا».

وكانت السلطات السعودية أعلنت مساء الثلاثاء أن أكثر من 1.8 مليون حاج أجنبي وصلوا إلى البلاد لأداء المناسك. وقالت الصحافة السعودية إن العدد الكامل للحجاج الذين من المتوقع أن يشاركوا مع الحجاج المقيمين في المملكة قد يتجاوز 2.5 مليون.

وتجاوزت درجات الحرارة الأربعين درجة مئوية، وحمل بعض الحجاج في مكة المظلات في محيط المسجد الحرام. وتم تجهيز المشاعر المقدسة بأعمدة تعمل على رش رذاذ الماء المبرد للتخفيف من وطأة الحر. ويقول كمال بوسليماني (57 عاما) من الجزائر إن «المساجد مكيفة والمياه موجودة، تحتاج فقط إلى حماية نفسك من الشمس».

ويؤدي الحجاج الطواف حول الكعبة مع بداية الشعائر، ثم يقومون بالسعي بين الصفا والمروى قبل ان يتوجهوا إلى منى في يوم التروية، ومنها إلى عرفات على بعد عشرة كيلومترات. ويطلق مسمى «يوم التروية» على اليوم الذي يسبق الوقوف في جبل عرفات لأن الحجيج كانوا يتوقفون تاريخياً في منى للتزود بالمياه ولتشرب الحيوانات التي كانوا يركبونها.

وبعد يوم الوقوف في عرفات، ينزل الحجاج إلى منطقة مزدلفة في ما يعرف بالنفرة، ويجمعون الحصى فيها لاستخدامها في شعيرة رمي الجمرات. وفي اليوم الأول من عيد الأضحى، يقوم الحجاج بالتضحية بكبش ويبدأون شعيرة رمي الجمرات في منى.

ويأتي الكثير من الحجاج قبل بدء مناسك الحج، ويتوافدون لزيارة المسجد الحرام والكعبة والصلاة هناك.

ويأتي الحجاج في مجموعات إلى مكة بقيادة مرشدين يحملون لافتات بلدانهم، بينما يقوم رجال أمن سعوديون بتوجيه المجموعات. وعند مدخل المدينة هناك ازدحام شديد في حركة المرور مع تلوث شديد للهواء. ويرتدي الكثير من الحجاج أقنعة جراحية تقيهم من التلوث. وبين مواقيت الصلاة، يتجول الحجاج في محال تجارية متنوعة في مكة.

ويشكل الحج تحدياً أمنياً ولوجستياً للسلطات السعودية. ويترافق الحج عادة مع تدابير أمنية مشددة. وعززت السعودية الإجراءات الأمنية في مكة وتم تحديد الزائرين، إضافة إلى حشد عشرات الآلاف من رجال الأمن وكاميرات لمراقبة كل منطقة في مكة.

يزخر موسم الحج في كل عام بفيض من الأحداث والمواقف الإنسانية التي تجسد حرص المملكة قيادة وشعباً على خدمة ضيوف الرحمن ومساعدتهم على إتمام شعائرهم وسط أجواء مليئة بالخير والمعاني الروحية العظيمة. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أطلق مبادرة إنسانية باستضافة 200 شخص من ذوي وأقارب ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا. وتستضيف المملكة هذا العام نحو 6 آلاف حاج ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين من بينهم 2000 حاج وحاجة من أبناء اليمن ذوي شهداء الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية المشاركين في «عاصفة الحزم وإعادة الأمل»، وألف حاج وحاجة من ذوي شهداء فلسطين، و500 حاج وحاجة من رجال الجيش السوداني وأسر وذوي الشهداء من القوات السودانية المشاركة في «عاصفة الحزم وإعادة الأمل» ضمن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وشهد هذا العام تحقيق أمنية المعمر الإندونيسي أوهي عيدروس سمري 130 عاماً في أداء فريضة الحج، حيث وجه خادم الحرمين الشريفين باستضافته هو وعائلته المكونة من سته أشخاص.

وإلى جانب دورهم في توفير الأمن والأمان لحجاج بيت الله الحرام، يقدم رجال الأمن في المملكة العربية السعودية صورا ومواقف إنسانية مشرفة، وذلك من خلال ما يقدمونه من خدمات لضيوف الرحمن مثل التبرع بدفع عربات المرضى والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة داخل المشاعر، وتوجيه وإرشاد التائهين منهم، وتقديم المياه، والعديد من المواقف الإنسانية التلقائية التي تعكس الشخصية السعودية وحبها لمساعدة الآخرين. (وكالات)