الجيش يتقدم بعد معارك دامية شمال غربي سوريا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت قوات الجيش السوري، أمس الأربعاء، تقدماً في شمال غربي سوريا إثر معارك عنيفة ودامية مع الفصائل المسلحة أسفرت عن مقتل نحو 40 عنصراً من الطرفين، وفق المرصد السوري، فيما قتل خمسة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال في تفجير سيارة مفخخة تبناه تنظيم «داعش» في بلدة القحطانية بريف الحسكة الخاضع لسيطرة المقاتلين الأكراد شرقي الفرات.وواصل الجيش السوري عملياته العسكرية على محاور عدة في ريف حماة الشمالي، جنوبي محافظة إدلب، حديث تدور معارك عنيفة يرافقها قصف جوي كثيف.وأورد المرصد أن «القوات الحكومية سيطرت على قرية الأربعين وبلدة الزكاة في ريف حماة الشمالي»، مشيراً إلى أن المعارك العنيفة منذ مساء الثلاثاء أسفرت عن مقتل 23 عنصراً من الفصائل بينهم 16 ارهابياً، فضلاً عن 17 عنصراً من القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها. وباتت القوات الحكومية على بعد كيلومترات قليلة من بلدة اللطامنة، أبرز البلدات الواقعة تحت سيطرة الفصائل في شمالي حماة.وتحدثت وسائل الإعلام الرسمية أمس عن صد القوات الحكومية لهجوم شنته الفصائل ليل الثلاثاء في شمالي حماة. ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري قوله «قامت التنظيمات المسلحة في ريف حماة الشمالي... بزج أعداد كبيرة من المسلحين والعربات المفخخة وشن هجوم على اتجاه الزكاة- حصرايا، ما اضطر قواتنا العاملة هناك إلى الانسحاب من بعض مواقعها المتقدمة». وأضاف المصدر أن القوات الحكومية تمكنت لاحقاً من «صد الهجوم والانتقال إلى الهجوم المعاكس».واشارت وسائل الإعلام إلى أن القوات الحكومية تقترب أكثر من بلدة كفر زيتا الاستراتيجية، التي تسيطر عليها فصائل مسلحة منذ عام 2012.من جهة أخرى، أورد المرصد أن «التفجير وقع أثناء مرور سيارة عسكرية»، قريب من مبنى البريد في بلدة القحطانية في محافظة الحسكة والخاضعة لسيطرة المقاتلين الأكراد، مشيراً إلى أنه أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال وشخصان لم يتمكن من تحديد هويتهما، كما أصيب آخرون بجروح. وقال مسؤول قوات الأمن الداخلي الكردي (الأسايش) في القحطانية هوكر زكي عرفات «قتل ثلاثة أطفال لأن الانفجار قريب جداً من مدرسة ابتدائية»، مشيراً إلى إصابة عنصر من قوى الأمن. وأكدت وكالة الأنباء السورية وقوع التفجير، مشيرة إلى «ارتقاء عدد من الشهداء» من دون تحديد الحصيلة. وتبنى تنظيم «داعش» التفجيرعبر حساباته على تطبيق تلجرام.ويأتي التفجير غداة تقرير لوكالة الأنباء السورية كشفت فيه أن «التحالف الدولي»، بقيادة الولايات المتحدة، أدخل إلى مدينة القامشلي قافلة جديدة مؤلفة من 200 شاحنة محملة بمساعدات لوجستية وعربات عسكرية، قادمة من إقليم كردستان العراق، لدعم قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

(وكالات)