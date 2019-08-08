مقتل 4 «انغماسيين» في ديالى وتفكيك خلية إرهابية بنينوى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”، وكالات

قتل أربعة «انغماسيين» (انتحاريين) أجانب، أمس، خلال مداهمة في منطقة كلي، بمحافظة ديالى، فيما تم تفكيك خلية إرهابية في محافظة نينوى، بينما أعلن الجيش التركي عن تحييد أربعة مسلحين من حزب العمال الكردستاني، في اشتباكات خلال عملية «المخلب»، شمالي العراق.

وقال محافظ ديالى، مثنى التميمي، إن «قوة من مديرية استخبارات مكافحة إرهاب ديالى، وبإشراف قيادة عمليات المحافظة، نفذت عملية مداهمة في قاطع الندى بمنطقة كلي، بالمحافظة، واشتبكت مع أربعة انغماسيين أجانب». وأضاف أن «القوة تمكنت من قتل هؤلاء الأربعة، فيما أصيب أحد عناصر القوة بجروح»، مشيراً إلى أن القوة ضبطت بحوزة الإرهابيين أحزمة ناسفة، وأسلحة، وغيرها.

من جهته، أوضح موقع «الحياة» العراقي نقلاً عن مصدر أمني أن «العملية جاءت بعد تتبع استخباري استمر لأيام في منطقة كلي شرقي المحافظة»، وأن الانتحاريين كانوا يعدّون لاستهداف مناطق في ديالى خلال العيد.

وفي نينوى، قالت مديرية الاستخبارات العسكرية، إن «مفارزها تمكنت من اختراق وتفكيك خلية إرهابية في حي الكرامة، بالجانب الأيمن من الموصل».

وأضافت أنه تم «القبض على جميع عناصر الخلية الذين كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية، وضبط بطاقات ذاكرة بحوزتهم تحتوي على معلومات ووثائق مهمة، إضافة إلى كتب تروج للفكر «الداعشي» المنحرف».

وفي كركوك، أكدت خلية الإعلام الأمني، أن مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية ألقت القبض على الإرهابي المكنى (أبو شاهر) الذي يشغل منصب ما يسمى مسؤول الغنائم في قاطع الرياض. وأوضحت أن إلقاء القبض عليه تم في منطقة 1 حزيران بالمحافظة».

إلى ذلك، ذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان، أمس، أن اشتباكات اندلعت بين قوات الأمن وعناصر حزب العمال الكردستاني، خلال عملية «المخلب» المستمرة.

وأوضح البيان أن الاشتباكات أسفرت عن تحييد 4 مسلحين من الحزب. وأشارت الوزارة إلى أن عدد المسلحين الذين تم تحييدهم منذ انطلاق العملية ارتفع إلى 80.