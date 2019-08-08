أرباح فصلية قياسية لـ «العربية» بنمو 75%

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سجلت «العربية للطيران» أرباحاً صافية قياسية بلغت 210 ملايين درهم خلال الأشهر الثلاثة المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2019، بزيادة نسبتها 75% مقارنة بنحو 120 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي. وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الثاني من عام 2019 بنسبة 22% لتبلغ 1.144 مليار درهم، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت 938 مليون درهم. وسجلت «العربية للطيران» نتائج قوية خلال النصف الأول من العام الجاري محققة صافي أرباح 338 مليون درهم؛ بزيادة 47% مقارنة بنفس الفترة من السنة المالية السابقة.

جاءت النتائج القوية مدفوعة بالطلب المرتفع على رحلات الشركة خلال الربع الثاني من هذا العام، حيث قدمت «العربية للطيران» خدماتها لأكثر من 3 ملايين مسافر انطلاقاً من مراكز عملياتها الأربعة في دولة الإمارات والمغرب ومصر، مسجلة بذلك زيادة قدرها 16% في عدد المسافرين مقارنة مع 2.59 مليون مسافر تم نقلهم خلال نفس الفترة من العام الماضي. وحافظت الشركة على معدلها المرتفع لنسبة إشغال المقاعد - نسبة عدد المسافرين إلى عدد المقاعد المتاحة - والذي بلغ 84% خلال هذه الفترة.

وقال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة «العربية للطيران»: يسعدنا تسجيل «العربية للطيران» لأداء قوي خلال الربع الثاني من العام الجاري ليمثل امتداداً للأداء المميز الذي شهدناه خلال الربع الأول من هذا العام. وجاءت هذه النتائج القوية مدعومة بإجراءات ضبط التكاليف التي تنتهجها الشركة، وهوامش العائدات المحسنة التي شهدناها، إضافة إلى طلب المسافرين المرتفع على خدماتنا.

وبالتوازي مع نتائج الربع الثاني، سجلت «العربية للطيران» نتائج قوية خلال النصف الأول المنتهي بتاريخ 30 يونيو 2019، محققة صافي أرباح قدرها 338 مليون درهم؛ بزيادة نسبتها 47% مقارنة بنفس الفترة من السنة المالية السابقة. ووصلت إيرادات الشركة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019 إلى 2.173 مليار درهم، بزيادة نسبتها 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت 1.816 مليار درهم. ونقلت الشركة أكثر من 5.82 مليون مسافر من مراكز عملياتها الأربعة خلال النصف الأول من عام 2019، بزيادة نسبتها 12% مقارنة بعدد المسافرين الذي تم نقلهم بالنصف الأول من عام 2018. وحافظ معدل إشغال المقاعد على نسبته المرتفعة والتي بلغت 84% خلال هذه الفترة.

وأضاف آل ثاني: تعكس النتائج القوية التي سجلتها «العربية للطيران» خلال الربع الثاني والنصف الأول من العام الجاري قوة وفاعلية نموذج الأعمال الذي نتبعه، وخدمات القيمة المضافة التي نحرص دائماً على تقديمها لعملائنا.

وأضاف: واصل قطاع الطيران العالمي والإقليمي خلال النصف الأول من العام الجاري تأثره بالتحديات الاقتصادية والتوترات السياسية المتصاعدة. وبالرغم من ذلك، استطاعت «العربية للطيران» تسجيل أداء مالي قياسي ونقل عدد متزايد من المسافرين والاستمرار في استراتيجية التوسع الطموحة التي ننتهجها والمدعومة بالكفاءة التشغيلية الفعالة للشركة.