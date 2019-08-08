ترامب يزور جرحى مجزرة دايتون ومتظاهرون في استقباله

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تظاهر مئات الأشخاص خلال زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الأربعاء، جرحى مجزرة دايتون نهاية الأسبوع الماضي، وذلك قبل أن يتوجه إلى إل باسو في تكساس، حيث سجلت مأساة أخرى مماثلة يتوقع أن يلقى فيها استقبالا فاتراً، بعدما حمّله سياسيون مسؤولية الهجمات التي أودت ب31 قتيلاً وعشرات الجرحى، نتيجة السياسات «المؤججة للكراهية».

وتوجه ترامب وزوجته حال وصولهما إلى دايتون إلى المستشفى لعيادة جرحى حادثة إطلاق النار السبت الماضي التي خلفت تسعة قتلى.

وقالت مستشارة الرئيس كاليان كونواي، إن ترامب يزور المدينتين «للتعبير عن تعازي أمة مكلومة وغاضبة»، ول«شكر فرق الطوارئ على بطولتها ولقاء الضحايا». وأضافت: «إنه يفعل ما يفعله الرؤساء عند وقوع المأساة وهو الذهاب إلى المكان».

وتجمع مئات من المتظاهرين في مكان غير بعيد من المستشفى مع بالون «بايبي ترامب» الذي يجسد رضيعاً غاضباً، ويستخدم في تظاهرات عدة حول العالم. ورفعوا المحتجون لافتات تحض الرئيس الجمهوري على التصدي للوبي السلاح الذي يعطل محاولة لتنظيم سوق الأسلحة النارية، ومنع البنادق الهجومية.

وكان ترامب قال قبل مغادرته البيت الأبيض، إنه لا توجد رغبة سياسية في واشنطن لحظر هذه الأسلحة التي استخدمت في الهجمات الأخيرة، مؤكداً أن المجازر الأخيرة «لا علاقة له» بها، وأن من يتهمونه بتأجيج الكراهية العنصرية يسعون إلى «الإفادة سياسياً» من انتقاداتهم. وأضاف، أنه يعتقد أن هناك «شهية سياسية» لتحسين إجراءات التحري عن خلفيات من يتقدمون لشراء الأسلحة، مصراً على أن المشكلة تكمن في المرض العقلي. وقال إنه لا يرى إجماعاً في الآراء بشأن فرض قيود على أنواع من الأسلحة. وتابع: «أنا قلق بشأن صعود أي مجموعة من أنصار مبدأ الكراهية ولا أحب ذلك».

ومنذ أن نفذ مسلحان المجزرتين اللتين خلفتا 31 قتيلاً في تكساس، ثم بعد أقل من 13 ساعة في أوهايو، بات من الصعب الدفاع عن المواقف التي يتبناها ترامب. وكان يتوقع أن يبادر الرئيس إلى تهدئة التوتر، ويواسي أمة مكلومة بمأساة أخرى. لكن رجل الأعمال الجمهوري، الذي كان انتخب رئيساً، بعد نعته المكسيكيين ب «اللصوص»، ويتحدث بانتظام عن «غزو» مهاجرين من وسط أمريكا للولايات المتحدة، بات يشار إليه بأصابع الاتهام بعد المجزرتين. وجاء ذلك خاصة، بعدما استخدم مرتكب مجزرة إل باسو، لفظ «غزو» في بيان نشره عبر الإنترنت، قبل تنفيذ الاعتداء الذي قتل فيه سبعة مكسيكيين على الأقل. وقال جو بايدن، أبرز مرشحي الحزب الديمقراطي للانتخابات التمهيدية الرئاسية، إن خطاب ترامب «سام»، وأجج «سعير تفوق العرق الأبيض». وبعد زيارة دايتون من المقرر أن يتوجه ترامب إلى إل باسو، حيث ينتظره استقبال مماثل.

وبدعوة من منظمة «بوردر نيتوروك» للدفاع عن المهاجرين، قررت راشيل كورتيس التوجه، أمس، إلى إل باسو وذلك لترفع لافتة مناهضة لترامب. وقالت هذه الأم (40 عاماً) «أنا مشمئزة الرجل الأكثر تعصباً في البلاد، هو آخر من نحتاج إليه لمواساتنا. إنه غير مرحب به في إل باسو، بعد أن اغتال أحد أنصاره 22 شخصا بريئاً».(أ.ف.ب)