«أيام التوظيف».. تعيين فوري للباحثين عن عمل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق: إيمان عبدالله آل علي



حققت أيام التوظيف نتائج جيدة منذ أن أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتوطين، خاصة أنها تفصح عن عدد الشواغر وطبيعتها والمسميات الوظيفية قبل انعقادها، وخلالها تجرى المقابلات المباشرة، والتعيين الفوري للباحث عن عمل، بمجرد اجتيازه الاختبارات، وقبوله عرض المؤسسة، وتعلن الوزارة عن عدد المواطنين الذين عينتهم، والذين رفضوا، وتفصح عن أرقامها بكل شفافية، وتلك الأيام اختلفت كلياً عما اعتدنا عليه في معارض التوظيف التي تتحفظ على عدد التعيينات، وتخفي طبيعة الشواغر.

فكرة أيام التوظيف التي تنظم على مدار العام، أثبتت جدواها، خاصة أن الوظائف المعروضة لا تقتصر على مدخلي البيانات وخدمة العملاء، كما هو متعارف، بل ثمة وظائف تصل إلى درجة مدير وبرواتب مغرية، وبحوافز مختلفة. وأكدت الوزارة أهمية الأيام المفتوحة للتوظيف التي أطلقتها ونفذتها الوزارة خلال العام الماضي بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين ودورها في توظيف المواطنين وشغلهم للوظائف التي تم استحداثها مع شركاء الوزارة لا سيما في ضوء المنهجية التي تدار بموجبها هذه الأيام، وذلك من خلال نظام ذكي يتضمن أربع مراحل يمر بها المواطن المشارك تشمل مرحلة التسجيل تليها مرحلة اختيار ثلاث فرص وظيفية من الشواغر المطروحة ومن ثم مرحلة الإرشاد المهني التي تستهدف توعية الباحث عن العمل بأهمية القطاعات والوظائف المطروحة والتأكد من جاهزيته للمقابلة تليها مرحلة التدريب على مهارات إجراء المقابلة الوظيفية وهي مرحلة اختيارية ومن ثم مرحلة المقابلات الوظيفية.

وبلغة الأرقام، فقد نظمت التوطين أكثر من 100 يوم للتوظيف في ٢٠١٨، ووفرت 20 ألف و225 فرصة وظيفية، واستفاد 11ألفاً و681 مواطناً ومواطنة من فرص العمل التي تم توفيرها.

أكدت فريدة محمد أنه بعد العمل في الخاص لقرابة 12 عاماً بمنصب مديرة قسم، أن المزايا والفرص كبيرة بالترقي في الخاص، وهناك حوافز قد لا تتوفر في الحكومي، فضلاً عن ذلك الخبرات التي يكتسبها الموظف لا تعد ولا تحصى، واللافت أنه في الخاص الشهادة الثانوية مع الخبرة تتساوى مع الشهادة الجامعية، في حين في القطاع الحكومي يتم التركيز على الشهادة الجامعية ولا تحتسب الخبرة.

وقالت سارة البستكي أن أيام التوظيف فكرة مبتكرة، لتعيين المواطنين مباشرة بعد إجراء المقابلة والنجاح فيها، وأن العمل في الخاص فرصة للمواطنين لإثبات ذاتهم واكتساب الخبرات، والقطاع الحكومي لم يعد فيه تلك الشواغر، فالعمل أفضل من بقاء الخريج في المنزل، وبفضل الله وجدت الفرصة للعمل في تسهيل، وأسعى لتطوير مهاراتي والاستفادة من المزايا المتوفرة لنا.

وأكدت فاطمة محمد خريجة تصميم داخلي أن ساعات العمل الطويلة في الخاص لم تعد عقبة كما يتوقع البعض، بل الخاص فرصة لاكتساب الخبرات، وأفضّل العمل في الخاص لأني أعتقد أن التدريب سيؤهلني ويكسبني خبرات متنوعة، والعمل تحت ضغط فرصة للتعلم خاصة أني خريجة حديثة. وأوضحت أن أيام التوظيف التي تنظمها وزارة الموارد البشرية والتوطين حققت نجاحاً لافتاً في ظل تعيين عدد كبير من الباحثين عن العمل.



فرص الترقي قائمة



وأكد عبد الرحمن محسن أن المبادرات عديدة لإيجاد فرص عمل للمواطنين في الخاص، وتمكنت من العمل عبر أيام التوظيف التي نظمتها وزارة التوطين، وذلك بعد بقائي لمدة عام من دون عمل، واستطعت الحصول على الوظيفة مباشرة بتعيين فوري بعد النجاح في المقابلة، وبراتب جيد.

زهرة حبيب آل درويش قررت العمل في الخاص لأربع ساعات فقط وبراتب بسيط، واعتبرت أن العمل في الخاص في أحيان كثيرة قد يتوافق مع ظروف الأمهات والسيدات اللواتي لديهن مشاريع خاصة. لافتة إلى أن أيام التوظيف منحت الفرصة للمواطنين للاختيار بين الشركات العارضة والوظائف المتاحة.

خالد حسن مسؤول الموارد البشرية في أحد الشركات أكد أن المزايا التي تقدم للمواطنين في الخاص عديدة، ولم تعد الرواتب متدنية كما يتداول البعض، فالرواتب تبدأ من 15 ألفاً إلى 30 ألفاً، وفرصة الترقي للمناصب العليا متاحة للمبدع والمتفوق في عمله، وللأسف شهدنا باحثين عن عمل في أيام التوظيف غير قادرين على تقديم أنفسهم بطريقة صحيحة، وآخرين يقدمون أنفسهم بطريقة سلبية عبر ذكر نقاط الضعف لديهم.



المزايا عديدة للمواطنين



لطيفة السويدي مديرة التوطين في مجموعة الطاير، قالت: المزايا عديدة للمواطنين العاملين في الخاص، ويعتمد على الدرجة، فهناك علاوة المواطن والبونس والتذاكر والتأمين الصحي، وبعض الدرجات يغطى تكلفة تعليم الأبناء، وتذاكر سفر للمديرين، وهناك فئة من المديرين الإماراتيين ومرتباتهم عالية، وتدرجوا للوصول لتلك المناصب. وأكدت أن المعضلة الأكبر تتمثل في تنقل المواطنين بين المؤسسات الخاصة، والضعف في البقاء في مؤسسة واحدة، واللافت أن نظرة الأهل اختلفت وتقبلوا فكرة عمل أبنائهم في الخاص، وتقبلوا مسألة العمل لساعات أطول، والرجال هم الأكثر اعتراضاً على العمل لساعات طوال مقارنة بالنساء.

عبد الحكيم الحميري مدير التوطين في مركز الإمارات للصرافة أشار إلى أن نظرة المواطن للعمل في الخاص تغيرت، وهناك إقبال كبير منهم للعمل في الخاص، فضلاً عن السعي لتطوير مهاراتهم واكتساب خبرات جديدة، فلم تعد تلك النظرة القاصرة مستمرة لدى الشباب.



ثقافة خاطئة

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وأكد وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية، الدكتور عمر النعيمي، عزوف بعض المواطنين عن الوظائف في القطاع الخاص، إلى الثقافة الخاطئة والصورة النمطية المترسختين في الأذهان عن العمل في هذا القطاع وطبيعته، ولذلك تعمل الوزارة على تعزيز النظرة الإيجابية للقطاع الخاص لدى الباحثين عن عمل.

وأضاف أن الوزارة تدرس أسباب حالات رفض التوظيف في القطاع الخاص، وتصنفها إلى نوعين: أحدهما يكون الرفض من قبل جهة العمل، بسبب عدم توافر شروطها في المتقدمين للحصول على وظائف لديها، ومن ثم تعمل الوزارة على إعداد هؤلاء الموظفين وتزويدهم بالمهارات التي يحتاجون إليها، وذلك من خلال برنامج «تمكين»، أما إذا كان الرفض من قبل الباحث عن عمل، فإن الوزارة تدخله برنامج «توجيه» لتوعيته بأهمية العمل في القطاع الخاص.



واقعية في اختيار الوظائف



فريدة آل علي، وكيلة وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعدة لتوظيف الموارد البشرية المواطنة، أكدت أن أحد المؤشرات في الأجندة الوطنية زيادة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وهذا يدفعنا لتوفير وظائف للمواطنين في الخاص، والتركيز على التعيين في الخاص للوصول إلى الهدف، ومبادرة التوطين النوعي تستهدف توفير 3500 فرصة عمل للمواطنين، خلال 100 يوم.

وقالت: سابقاً كنا نرى مواطنين يريدون القفز مباشرة لمنصب مدير، رغم أنهم لا يملكون الخبرة لذلك، ومع الإرشاد والتوجيه قلت تلك الفكرة، ونجد واقعية في اختيار الوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم، ويحصل المواطنون العاملون في القطاع الخاص، على مزايا عدة لحفظ حقوقهم، بموجب قرار أصدره ناصر الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، في «شأن تنظيم عمل المواطنين في القطاع الخاص»، ومنها إصدار الوزارة، باقة تشمل تصريحاً وعقد عمل، وبطاقة «أبشر»، ودليل حقوق العمل وواجباته، وتوفير خدمات إرشاد وتأهيل للمواطن الذي يحتاج إلى ذلك، وإرسال بيانات التصريح وعقد العمل إلى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتوفير آلية لتقديم الشكاوى، وإلزام صاحب العمل بتقديم تقرير «مقابلة نهاية الخدمة»، وإذا تأكدت الوزارة من أن انتهاء علاقة العمل، تم لسبب غير مشروع، من أحد الطرفين، ولم تتمكن من تسوية المنازعة وإعادة المواطن إلى عمله، تحال المنازعة إلى المحكمة المختصة، بعد مضيّ 5 أيام عمل، وفي جميع حالات إنهاء خدمة المواطن، يتعين على صاحب العمل، توريد حصته وحصة المؤمن عليه، في الاشتراكات المستحقة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.



٣٠ ألف فرصة وظيفية



أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن استهدافها توفير 30 ألف فرصة عمل للمواطنين والمواطنات في القطاع الخاص خلال العام الجاري، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بمضاعفة جهود التوطين.

متابعة الحالات الذينأوضحت الوزارة أنها تقوم بمتابعة حالات المواطنين الذين لا يجتازون المقابلات الوظيفية وتحليل الأسباب التي تقف وراء ذلك وبالتالي إشراك هؤلاء المواطنين في برنامج «تمكين» الذي يستهدف تدريبهم وإرشادهم مهنياً بما يمكنهم من اجتياز المقابلات الوظيفية لاحقاً.



100 يوم.. و11 ألف مستفيد



أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنها نظمت أكثر من 100 يوم مفتوح للتوظيف المباشر في القطاعات المختلفة، في ٢٠١٨، وحققت نتائج تفوق مستهدف التوطين حيث تمكنت الوزارة بالتعاون مع شركائها من توفير 20 ألف و225 فرصة وظيفية بزيادة كبيرة عن العام 2017 الذي شهد توفير 6 آلاف و862 فرصة عمل.وأشارت إلى أن 11 ألفاً و681 مواطناً ومواطنة استفادوا من فرص العمل التي تم توفيرها خلال العام الماضي منهم 74 في المئة من المسجلين لدى الوزارة، و98 في المئة من مجمل الحاصلين على الوظائف تعتبر وظائهم ذات المهارات العالية حيث يتوزعون على المستويات المهنية الخمسة الأولى منها بواقع 58 في المئة بوظائف الإداريين و15 في المئة بوظائف الاختصاصيين و12 في المئة فيما يخص الفنيين ومساعدي الاختصاصيين و8 في المئة بالنسبة للمشرعين وكبار الموظفين والمديرين و5 في المئة في وظائف الخدمات والبيع.