الهلال يسطع في الجوهرة ويفوز على الأهلي 4-2

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

حقق الهلال، فوزاً ثميناً على مواطنه أهلي جدة «4-2» على ملعب الجوهرة المشعة في جدة ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، ليضع الأول قدماً في ربع النهائي قبل مواجهة الرد بين الفريقين الثلاثاء المقبل، على ملعب جامعة الملك سعود معقل فريق الهلال، الذي سيدخل بأكثر من فرصة بعكس الأهلي، الذي يلزمه الفوز بفارق ثلاثة أهداف.

وحول الأزرق تأخره في الشوط الأول 1-2 إلى انتصار عريض في الشوط الثاني بفضل هدافه الفرنسي بافيتيمي غوميز، الذي أحرز ثلاثة أهداف «15 و48 و65»، وهدفاً للمدافع البديل عبدالله الحافظ «82».

وكان الأهلي مبادراً لافتتاح باب التسجيل عن طريق عمر السومة في الدقيقة 6 قبل أن يضيف دجانيني الهدف الثاني «39».

ومالت الأفضلية للأهلي في الشوط الأول، بيد أنه لم يستطع إكمال ذلك في الفترة الثانية نتيجة تراجع مستوى اللياقة، وقبول الهدف الهلالي الثاني بعد 3 دقائق من انطلاق الشوط.

الروماني رازفان، مدرب الهلال، أشاد بفريقه مبيناً: لم نبدأ بشكل جيد، لكننا مع الوقت استعدنا زمام الأمور، والأهم أننا استطعنا العودة للمباراة أكثر من مرة قبل حسم الفوز.

وتابع: لا أعتقد أننا ضمنا التأهيل لدور الثمانية لا يزال أمامنا لقاء مهم على ملعبنا، ويجب ألاّ نفرط في الفرصة التي تحققت لنا في ملعب الأهلي.

أما الكرواتي برانكو، مدرب الأهلي، فبدأ الحديث بالاعتذار لجماهير الأهلي عن الخسارة، وتابع: خسرنا لأننا فرطنا بأكثر من فرصة مواتية لتأكيد تقدمنا مرتين، هناك أخطاء فردية، أسهمت فيما آلت إليه الأمور، علينا العمل بجد للمباراة القادمة والتمسك بالأمل، لأننا نمتلك لاعبين مميزين بدليل أننا كنا الأفضل في أغلب فترات المباراة».

هذا وحاز الفرنسي غوميز، الذي احتفل بعيد ميلاده 34 على جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد تسجيله ثلاثية بمرمى الحارس الدولي محمد العويس.