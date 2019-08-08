وفد الإمارات يشيد بجهود شيخ الأزهر في نشر الوسطية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”



استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفد دولة الإمارات، الذي ضم كلاً من الدكتور علي بن راشد النعيمي، رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، والدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والدكتور يوسف عبدالله العبيدلي، مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير.

وأشاد وفد دولة الإمارات بجهود فضيلة الإمام الأكبر ودوره العالمي في نشر قيم السلام والوسطية، ومواجهة الفكر المتطرف، ومد جسور الحوار والتواصل مع القادة الدينيين حول العالم، مؤكداً أن جهود الأزهر أسهمت في حماية الشباب من الانخداع بشعارات التنظيمات الإرهابية.

وأعرب فضيلة الإمام الأكبر عن عميق شكره وتقديره للإمارات قيادة وحكومة وشعباً على المشاعر القلبية الصادقة، مضيفاً أن الإمارات باتت رمزاً للسلام.