قتيلان في عدن خلال تشييع عناصر أمنيين قضوا الأسبوع الفائت

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عدن: قتل عنصران في قوات "الحزام الأمني" الأربعاء في مدينة عدن جنوب اليمن في اشتباكات مع قوات موالية للحكومة، بحسب ما أعلنت مصادر أمنية.

واندلعت الاشتباكات خلال تشييع عناصر أمنيين قتلوا في هجومين وقعا في عدن الأسبوع الماضي، بحسب هذه المصادر.

وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس "قتل عنصران من الحزام الأمني" خلال هذه الاشتباكات.

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ولم يوضح المصدر سبب اندلاع الاشتباكات. ووقعت الاشتباكات قرب القصر الرئاسي الذي يعرف باسم قصر المعاشيق في كريتر، وسط مدينة عدن.

ويسود توتر عدن منذ الأسبوع الماضي عقب هجومين استهدفا قوات "الحزام الأمني" في عدن، بينها هجوم بطائرة بدون طيار تبناه الحوثيون الخميس.

وقتل 49 شخصا وأصيب 48 آخرون في الهجومين.

وقال موفد الامم المتحدة الى اليمن مارتن غريفيث في بيان الاربعاء "انني قلق للغاية من التصعيد العسكري اليوم في عدن ، بما في ذلك التقارير حول اشتباكات بالقرب من القصر الرئاسي. كما انني قلق جداً من الخطابات الداعية الى اعمال العنف ضد مؤسسات يمنية".

