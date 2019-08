سامسونج تعلن رسمياً عن هواتف Galaxy Note 10 وسعر الهواتف في السوق السعودي

دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

أعلنت شركة سامسونج الآن في مؤتمر عقد في نيويورك عن هواتف Galaxy Note 10، وGalaxy Note 10 Plus وأيضاً هاتف Galaxy Note 10 5G، كما كشف عن مستوى التسعير للإصدارات الجديدة في السوق السعودي.

قدمت سامسونج إصدارات Note 10 الجديدة الآن، حيث تأتي الهواتف الجديدة بتصميم خارجي مميز بإطار من الألومنيوم، مع طبقة حماية من زجاج gorilla glass 6 في الجهة الأمامية والخلفية للهاتف.

كما يأتي كلا الهاتفين بشاشة dynamic amoled، بتقنية always on display، حيث ينطلق هاتف Note 10 بحجم 6.3 إنش، بينما يأتي هاتف Galaxy Note 10 Plus بحجم 6.8 إنش في الشاشة، كما يتميز هاتف Galaxy Note 10 بكثافة عرض 401 بيكسل لكل إنش، بينما يأتي هاتف Galaxy Note 10 Plus بكثافة عرض 498 بيكسل لكل إنش.

ويدعم هاتف Galaxy Note 10 جودة عرض 1080P Plus، بينما يأتي هاتف Galaxy Note 10 Plus بجودة عرض QHD، أيضاً تنطلق هواتف Note 10 مع رقاقة معالج Exynos 9825 في السوق السعودي والسوق العربي، أو Snapdragon 855 Plus في أسواق أخرى مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت في هاتف Galaxy Note 10، بينما يأتي هاتف Galaxy Note 10 Plus بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 512 جيجا بايت.

كما تقدم سامسونج الهواتف مع نظام تشغيل Android 9.0 Pie، وواجهة مستخدم One UI، كما يأتي قلم S بمجموعة مع التحسينات وبطارية مستقلة، مع حساسية ضغط أعلى.

وفي مواصفات البطارية ينطلق هاتف Galaxy Note 10 بقدرة بطارية 3500 mAh، بينما يأتي هاتف Galaxy Note 10 Plus بسعة بطارية 4000 mAh، مع شاحن 3 بقدرة 25W بتقنية الشحن السريع.

أسعار هواتف Galaxy Note 10

الأسعار للسوق السعودي:

نوت 10 لسعة 256 جيجا 3499 ريال سعودي

نوت 10 بلس لسعة 256 جيجا 3999 ريال سعودي

نوت 10 بلس لسعة 512 جيجا 4499 ريال سعودي

