شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل العثور على جثمان والدة مفقودي «وادي مسلة» بالمسارحة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، من العثور على أم مفقودي وادي مسلة بأحد المسارحة؛ متوفاة، بعد أن جرفتها وأسرتها سيول قوية اجتاحت الوادي، إثر أمطار غزيرة ضربت المنطقة، خلال الساعات الماضية، ولا يزال البحث عن باقي أفراد العائلة الأب وثلاثة أطفال.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بجازان، المقدم يحيى عبد الله القحطاني، أنه تم العثور على أحد أفراد العائلة المفقودة في سيل وادي مسلة، والمكونة من خمسة أفراد وهي: الزوجة، وبحالة وفاة، والبحث جار عن باقي المفقودين.

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