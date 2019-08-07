مسؤول كردي سوري يحذر من "حرب كبيرة" إذا فشلت المحادثات الأمريكية-التركية

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قال بدران جيا كرد، إنه في حالة وقوع هجوم سيكون على معظم قوات الانتشار على الحدود مع تركيا الدفاع، ولن تستطيع تركيا مطاردة الخلايا النائمة لتنظيم "داعش" أو حراسة آلاف السجناء من التنظيم؛ بحسب وكالة "رويترز".
منطقة آمنة
© REUTERS / Courtesy Zoe Garbarino/U.S. Army
وقال جيا كرد وسياسي كردي كبير آخر:
إن نتائج المحادثات الأمريكية - التركية لا تزال غير واضحة.
وقال جيا كرد، وهو مستشار للإدارة ذات القيادة الكردية التي تدير معظم شمال شرقي سوريا، بعد ثماني سنوات من الحرب، التي هدأت قليلا خلال العام الماضي:
نحن كإدارة ذاتية نرجح ونرغب الحل السياسي والحوار كخيار استراتيجي، لكن إذا استنفدت تلك الجهود الإقليمية والدولية سنكون مع مواجهة عسكرية قوية وشاملة.
وتعتبر أنقرة مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية، التي تمثل رأس الحربة لقوات سوريا الديمقراطية، إرهابيين يشكلون خطرا على طول حدودها. وأرسلت بالفعل قوات داخل شمال سوريا مرتين، خلال السنوات القليلة الماضية لاستهداف المقاتلين الأكراد.
سوريا الديمقراطية
© AFP 2019 / Bulent Kilic
وقاومت واشنطن، التي سلحت قوات سوريا الديمقراطية خلال قتالها لتنظيم "داعش"، مطالب تركيا بالسيطرة الكاملة على شريط حدودي يمتد لمسافة 32 كيلومترا داخل سوريا.
وقال جيا كرد إن وقوع هجوم تركي سيؤدي إلى "صراع كارثي" يبذل المسؤولون في قوات سوريا الديمقراطية أقصى ما في وسعهم لمنع حدوثه، من خلال المحادثات مع الدول الأجنبية لكن "الصمت الأوروبي لا يخدم الاستقرار والحل السياسي والقضاء على الإرهاب، وكذلك الموقف الروسي غير جدي لعرقلة أي عدوان محتمل على مناطقنا".
وأضاف "ومن الجانب الأمريكي، هناك محاولات وجهود لعرقلة الهجوم التركي، ولكن بحاجة إلى حزم وحسم ودعم دولي".
وقال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، هذا الأسبوع إن أي عملية تركية في شمال سوريا "لن تكون مقبولة".
وزاد:
إن الولايات المتحدة لا تعتزم التخلي عن قوات سوريا الديمقراطية، لكنه لم يصل إلى تقديم ضمانات بأن الولايات المتحدة ستحميها في حال تنفيذ تركيا عملية عسكرية.
عدم تراجع
© Sputnik . Sergei Kuznetsov
وأضاف "هذه التهديدات هي خطيرة وجدية ولها تداعيات خطيرة على سوريا والمنطقة".
وتابع قائلا:
نحن لا نريد حربا مع أي طرف، لكن في حال تعرضنا لأي هجوم لن نكون متفرجين، وخيار الدفاع عن الذات هو خيارنا بكل تأكيد.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول كردي سوري يحذر من "حرب كبيرة" إذا فشلت المحادثات الأمريكية-التركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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