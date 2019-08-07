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القاهرة - سبوتنيك. وأكد الشامي في تصريح نقلته قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة "أنصار الله" "تسليم رسالة لمجلس الأمن الدولي عبر منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن لإطلاع الرأي العام العالمي بحقيقة ما يتعرض له الشعب اليمني من إبادة جماعية جراء إغلاق المنافذ اليمينة".
وأشار إلى أن "صمت الأمم المتحدة أمام الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب اليمني وصمة عار لا يمكن أن تسقط بالتقادم "
© AFP 2019 / Mohammed Huwais
ويفرض التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، منذ آب/ أغسطس عام 2016، حظرا على حركة الطيران في مطار صنعاء الدولي، وأوقف كافة الرحلات المدنية باستثناء رحلات الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية التابعة لها، التي يتطلب القيام بها تنسيقا مع قيادة التحالف.
كانت هذه تفاصيل خبر حكومة الإنقاذ في صنعاء: استمرار غلق المطار الدولي إبادة جماعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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