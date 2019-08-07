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تميم يسعد القطريين بما فعله في المغرب

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الأنباء القطرية "قنا" خبرا، قالت فيه إن السباح القطري الصغير، تميم، تمكن من الفوز بالميدالية الذهبية لسباق 100 متر فراشة.

​وأشارت إلى أن إنجاز تميم، كان ضمن مشاركته في البطولة العربية الـ14 للسباحة المقامة للأعمار السنية، التي تختتم اليوم الأربعاء فعالياته في المغرب.

​وأشادت وسائل إعلام قطرية، وحسابات لعدد من مستخدمي مواقع التواصل بهذا الإنجاز القطري.

​وقالت

"الشرق" القطرية، إن تلك الميدالية تعد الثالثة للسباح القطري تميم في تلك البطولة، وهو الإنجاز الذي أسعد كل الشعب القطري.

​وسبق وفاز تميم بالميدالية الذهبية لسباق 50 متر فراشة والميدالية الفضية لسباق 50 متر حرة.

 

​ويشارك في البطولة العربية الرابعة عشرة للسباحة للأعمار السنية نحو 250 سباحا وسباحة .

​كما نشر الاتحاد القطري للسباحة بيانا، أشاد فيها بأداء السباح تميم محمد، مباركا للشعب القطري بهذا الإنجاز.

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