تميم يسعد القطريين بما فعله في المغرب

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السباح القطري تميم محمد يحقق الميدالية الذهبية لسباق 100 متر فراشة في البطولة العربية الرابعة عشرة للسباحة للأعمار السنية التي تختتم منافساتها اليوم في المغرب.#قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) August 7, 2019

الأنباء القطرية "قنا" خبرا، قالت فيه إن السباح القطري الصغير، تميم، تمكن من الفوز بالميدالية الذهبية لسباق 100 متر فراشة.

​وأشارت إلى أن إنجاز تميم، كان ضمن مشاركته في البطولة العربية الـ14 للسباحة المقامة للأعمار السنية، التي تختتم اليوم الأربعاء فعالياته في المغرب.

​وأشادت وسائل إعلام قطرية، وحسابات لعدد من مستخدمي مواقع التواصل بهذا الإنجاز القطري.

​وقالت

القطري تميم محمد يحقق ميدالية ذهبية ثانية في البطولة العربية للسباحةhttps://t.co/Tm3c2f8auF pic.twitter.com/anFUvAV2sQ Advertisements — بوابة الشرق (@alsharq_portal) August 7, 2019

"الشرق" القطرية، إن تلك الميدالية تعد الثالثة للسباح القطري تميم في تلك البطولة، وهو الإنجاز الذي أسعد كل الشعب القطري.

​وسبق وفاز تميم بالميدالية الذهبية لسباق 50 متر فراشة والميدالية الفضية لسباق 50 متر حرة.

​ويشارك في البطولة العربية الرابعة عشرة للسباحة للأعمار السنية نحو 250 سباحا وسباحة .

​كما نشر الاتحاد القطري للسباحة بيانا، أشاد فيها بأداء السباح تميم محمد، مباركا للشعب القطري بهذا الإنجاز.