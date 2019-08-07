نشرت صفحة "رئاسة الجمهورية العربية السورية" مساء اليوم الأربعاء صورا لاستقبال الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد مجموعة من الطلاب المتفوقين من أبناء وبنات الشهداء برفقة أمهاتهم.
وعلقت الصفحة "بتفوقكم اليوم وتسلحكم بالعلم والمعرفة تسيرون على دروب النور التي سار عليها آباؤكم حين بذلوا نفوسهم ليدفعوا عن سورية عتمة الظلام وإرهاب الظلاميين... فهنيئا للوطن بكم... وهنيئا لكم بآباء منحوكم أرفع شرف، وبأمهات قدمن لكم ولسورية أنموذجا للعطاء دون حدود".
يذكر أن الرئاسة السورية تعطي اهتماما كبيرا بأبناء وبنات الشهداء وتستقبل المتفوقين من الطلاب في جميع المجالات.
كانت هذه تفاصيل خبر الأسد وعقيلته يستقبلان متفوقين من أبناء الشهداء... صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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