دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة هذا الموضوع حافظة Pixel 4 XL تقدم نظرة أوضح لإعدادات الكاميرة الخلفية ظهر على التقنية بلا حدود. رصدت أحدث الصور لحافظة هاتف جوجل المرتقب Pixel 4 XL، والتي تكشف عن تفاصيل إعدادات الكاميرة الخلفية بشكل أوضح، كما تعرض التصميم المربع للكاميرة. إستعرضت الصور الجديدة لحافظة هاتف Pixel 4 XL تصميم القطع الخلفي المميز بالشكل المربع للكاميرة، كما قدمت الصور نظرة أقرب لإعدادات العدسات الثلاثة في الكاميرة الخلفية، مع عدسة للمستشعر الرئيسي وأخرى telephoto وأيضاً عدسة ثالثة مميزة بزوايا عرض واسعة. Advertisements وتظهر الكاميرة التي تأتي في الجزء العلوي بحجم أكبر نسبياً من تصميم الكاميرة الذي رصد في التسريبات السابقة، إلا أن التفاصيل المؤكدة حول حجم الكاميرة يكشف عنه بتفاصيل أكثر في الإعلان الرسمي عن الهاتف خلال شهر أكتوبر. المصدر هذا الموضوع حافظة Pixel 4 XL تقدم نظرة أوضح لإعدادات الكاميرة الخلفية ظهر على التقنية بلا حدود.

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