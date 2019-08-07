دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة أدوبي تُضيف خيار ضبط السرعة في تطبيقها Premiere Rush

© Tech World قدمت بواسطة أدوبي تُضيف خيار ضبط السرعة في تطبيقها Premiere Rush

قبل نحو شهرين من الآن، كان الإطلاق الأولي لتطبيق Premiere Rush من أدوبي، مما أتاح للمستخدمين خيارًا قويًا لتحرير الفيديو دون الحاجة إلى استخدام الحاسوب.

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ومع ذلك، كما هو متوقع من معظم التطبيقات عند إطلاقها لأول مرة، افتقر Premiere Rush إلى بعض الميزات المرغوبة والموجودة أساسًا في بعض تطبيقات تحرير الفيديو ومعظم برامج التحرير من على سطح المكتب.

ولكن مع أحدث إصدار للتطبيق تم توفير أحد أكثر المزايا طلبًا، والمتمثلة في خيار ضبط سرعة الفيديو.

حيث يُعدّ أمر تغيير السرعات ممارسة شائعة للكثير من المستخدمين عندما يتعلق الأمر بمقاطع الفيديو.

وخاصةً الأفلام الوثائقية، حيث ببعض الأحيان يكون من الضروري جدًا تسريع مقطع الفيديو، على سبيل المثال تسريع فيديو لغروب الشمس.

بالمقابل، هناك نوع من الفيديوهات يحتاج فيها المستخدم إلى إبطاء الحركة أو ما يُعرف بالسلو موشين.

على حد سواء، أصبح تطبيق Premiere Rush يدعم هذا وهذا من خلال خيار ضبط السرعة، بالإضافة إلى ذلك سيسمح لك التحديث بتحديد المدة ورسم السرعة المستهدفة.

على أن تتمكن من القيام بذلك للمقطع بأكمله، أو جزء منه، مع دعم Premiere Rush أيضًا لرفع السرعة، والتي تسرع أو تبطأ اللقطات تدريجيًا بحيث لا يبدو أنها تتلاشى مع تغيّر السرعة.

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ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث محاذاة مع المزايا السابقة، يدعم التطبيق أيضًا ضبط درجة الصوت تلقائيًا.

حيث سيؤدي ذلك إلى منع الصوت في حالة تسريع الفيديو أو إبطائه، وإن رغبت بغير ذلك فيمكنك إيقاف الميزة.

أخيرًا، يتوفّر تطبيق Adobe Premiere Rush على متجر جوجل بلاي وأب ستور بنسخة تجريبية مجانية تقتصر على 3 عمليات تصدير.

إذا قررت أكثر، فهناك عدة اشتراكات وبأسعار مختلفة مع الاستفادة من خيارات احترافية أخرى، ويمكنك الانتقال إلى هنا للتحقق من قيمة جميع الاشتراكات.

تحميل التطبيق على أندرويد من هنا.

تحميل التطبيق على iOS من هنا.

التدوينة أدوبي تُضيف خيار ضبط السرعة في تطبيقها Premiere Rush ظهرت أولاً على عالم التقنية.