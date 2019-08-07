عاجل.. واشنطن: اتفقنا مع أنقرة على إنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا

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قالت السفارة الأميركية في تركيا، إنه قد تم الاتفاق مع أنقرة على إنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا، واتخاذ إجراءات سريعة، استجابة لمطالب تركيا الأمنية.
وأضافت السفارة، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" في نبأ عاجل منذ قليل، أن المنطقة الآمنة "يجب أن تصبح ممرا آمنا في إطار الجهود المبذولة لإعادة المهجرين السوريين إلى بلادهم"، حيث قد تم الاتفاق على إنشاء مركز عمليات مشترك في تركيا بأسرع وقت، لتنسيق وإدارة المنطقة الآمنة.
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وأعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، أن أنقرة اتفقت مع واشنطن على إقامة مركز عمليات مشترك لإدارة التوترات بين المسلحين الأكراد والقوات التركية في شمال سوريا.
وقالت في بيان، إن الجانبين اتفقا على "تطبيق أولى الإجراءات الهادفة إلى تبديد المخاوف التركية بدون تأخير. وفي هذا الإطار إنشاء وبسرعة مركز عمليات مشترك في تركيا لتنسيق وإدارة تطبيق منطقة آمنة بالاشتراك مع الولايات المتحدة".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.