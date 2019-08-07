الرئيس الجزائري المؤقت يقيل مدير وكالة الأنباء الرسمية

الجزائر/ عباس ميموني/ الخليج 365
عين الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، الأربعاء، فخر الدين بلدي، مديرا عاما لوكالة الأنباء الرسمية، خلفا لعبد الحميد كاشا، الذي أنهيت مهامه، بعد أيام من إقالة وزير العدل سليمان براهمي.
وذكر التلفزيون الرسمي، نقلا عن بيان لرئاسة الجمهورية، أن بن صالح، أنهى مهام عبد الحميد كاشا، الذي شغل منصب المدير العام لوكالة الأنباء الجزائرية منذ 2010.
وأفاد ذات المصدر، أن رئيس الدولة عيّن "بلدي"، مديرا عاما لوكالة الأنباء الرسمية.
و"بلدي"، صحفي بذات المؤسسة الإعلامية، وسبق أن شغل عضوية لجنة تابعة لوزارة الاتصال (الإعلام) في 2014، مهمتها توزيع بطاقة الصحفي المحترف، على منتسبي القطاع (حكومي وخاص).
كما عيّن بن صالح، خير الدين عبادلي، مديرا عاما لسلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية الحكومية، وأنهى مهام ثلاثة أعضاء ضمن الهيئة، واستبدلهم بآخرين.
ومنذ تعيين بن صالح، رئيسا مؤقتا للبلاد أجرى تغييرات على مستوى مؤسسات وهيئات حكومية، آخرها وزارة العدل، التي عيّن على رأسها بلقاسم زغماتي (النائب العام للجزائر العاصمة) خلفا لسليمان براهمي، الذي أنهيت مهامه، في 31 يوليو/تموز المنصرم.
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