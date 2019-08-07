حريق يلتهم "أكبر" مشروع للدواجن في العراق

العراق / علي جواد، علي محمد / الخليج 365

التهم حريق هائل، الأربعاء، أكبر مشروع للدواجن في العراق، قبل أن تتمكن فرق الدفاع المدني من إخماده، بحسب مصدر في الدفاع المدني.

وأعلن العراق في يوليو/ تموز الماضي، الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن، وقرر منع استيرادها من دول الجوار.

وقال كريم الشمري، ضمن فرق الدفاع المدني، للأناضول، إن "حريقًا هائلًا التهم معدات مشروع دواجن محافظة الديوانية (جنوب)، الذي يعد الأكبر من نوعه على مستوى العراق".

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وأوضح الشمري أن "الحريق أتلف عددا من القاعات المخصصة للدواجن ومعدات قدرت خسائرها الأولية بنحو مليار دينار عراقي (نحو مليون دولار)"، مشيرا إلى أن "أسباب الحريق لا تزال غير واضحة".

وأثارت الحرائق، التي نشبت في العراق، وكان آخرها في الأراضي الزراعية خصوصا شمالي وغربي البلاد، بالتزامن مع موسم حصاد محصولي القمح والشعير، موجة استياء وغضب شعبي، بعد الكشف عن أن أغلبها تم بفعل فاعل.

والتهمت النيران وفقا لإحصاءات صادرة عن الدفاع المدني، منذ أيار/ مايو وحتى 21 يونيو/ حزيران الماضيين، 52930 دونما، فيما تم إنقاذ 1863184 دونما بجهود فرق الدفاع المدني. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.