غزة.. "الجبهة الشعبية" تنظم مسيرة دعماً للقدس والأسرى

غزة / هداية الصعيدي / الخليج 365

نظمت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" (ثاني أكبر فصيل في منظمة التحرير) في قطاع غزة، الأربعاء، مسيرة رفضا للاعتداءات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، ودعماً للقدس والأسرى.

ورفع المشاركون في المسيرة، التي جابت شوارع في مدينة غزة، لافتات كتب على بعضها: "موحدون من أجل العودة والتحرير وضد مشاريع التصفية".

وقال جميل مزهر، القيادي في الجبهة الشعبية، للأناضول: "رسالتنا اليوم أننا مع الأسرى في معركتهم ضد الاحتلال، حتى ينالوا حقوقهم وحريتهم".

وتعتقل إسرائيل 1200 فلسطيني في سجن "عوفر"، غربي رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، ونحو 5 آلاف و700 في كافة السجون، وفق إحصائيات رسمية صادرة عن هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير.

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وأضاف مزهر، "ولأهلنا في وادي الحمص، نقول أننا سنتصدى للعدو حتى إفشال سياسته في هدم المنازل".

ومنتصف يوليو / تموز الماضي، شرعت جرافات إسرائيلية في هدم نحو 100 شقة سكنية في وقت واحد، بوادي الحمص، بقرية "صور باهر"، جنوب القدس، بعد إخلاء سكانها منها، في إجراء أدانته عدة دول أوروبية وغيرها، خلال جلسة بمجلس الأمن.

وفي سياق آخر، قال مزهر، "رسالتنا لأهلنا في لبنان، أن حق العودة غير قابل للمقايضة".

وأصدرت وزارة العمل اللبنانية، قبل أسابيع، قرارا يقضي باستصدار اللاجئين الفلسطينيين تصاريح عمل قبل البدء بمزاولة المهن، ما أشعل احتجاجات بالمخيمات الفلسطينية في لبنان دخلت أسبوعها الرابع على التوالي.

ويعيش 174 ألفا و422 لاجئا فلسطينيا، في 12 مخيما و156 تجمعا بمحافظات لبنان الخمس، بحسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية لعام 2017. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.