الخارجية: #المملكة تعرب عن قلقها إزاء تطورات الأحداث في #إقليم_جامو و #كشمير

الخليج - واس صرَّح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية بأن المملكة العربية السعودية تتابع تطورات الأوضاع الحالية في إقليم جامو وكشمير الناتجة من إلغاء الهند المادة (370) من الدستور، التي تكفل الحكم الذاتي لجامو وكشمير. والسعودية إذ تعرب عن قلقها إزاء تطورات الأحداث الأخيرة لتؤكد أن حل النزاع يتم من خلال التسوية السلمية وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة، وتدعو الأطراف المعنية إلى المحافظة على السلام والاستقرار في المنطقة، ومراعاة مصالح سكان الإقليم.

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