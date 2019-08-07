الجمارك_الأمريكية: منع دخول أراضينا دون تأشيرة لمن زاروا هذه الدول

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت هيئة الجمارك والحدود الأمريكية، وهي الجهة المسؤولة عن وضع قوانين الدخول إلى أراضي الولايات المتحدة دون تأشيرة مسبقة، عن قرار منع الدخول لمن سافر أو تواجد في إيران أو العراق أو كوريا الشمالية أو السودان أو سوريا أو ليبيا أو الصومال أو اليمن، بعد أول مارس عام 2011.

وذكر الموقع الرسمي لهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، أن مواطني الدول المدرجة ضمن برنامج الإعفاء من التأشيرة، والبالغ عددها 38 دولة الذين سافروا أو تواجدوا في تلك الدول الثمانية خلال هذه الفترة، لم يعودوا مؤهلين للسفر إلى الولايات المتحدة أو دخول أراضيها، بموجب برنامج الإعفاء من التأشيرة ما عدا العسكريين أو السياسيين.