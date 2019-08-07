صور وشعارات مهرجان ولي العهد أكثر مبيعات قرية الهجن بالطائف

جدة - عمرو شويل الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي

شهد متجر الهدايا بحديقة الملك فيصل بالطائف المصاحب لفعاليات مهرجان ولي العهد للهجن إقبال الكثير من الزوار، حيث تميز المتجر بالهدايا النوعية والمميزة والتي تحمل شعار موسم الطائف ومهرجان ولي العهد للهجن.

كما حملت الهدايا صور ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وصور من مختلف مناطق ومحافظات المملكة إضافة لصور عدد من أنواع الهجن.

المتجر تميز بموقعه الملفت والمميز عند البوابة الرئيسية لقرية الهجن، فإن لم يتمكن الزائر من زيارته في الدخول استطاع زيارته أثناء الخروج منه، وسجلت المبيعات التي تحمل صور وشعارات مهرجان ولي العهد أكثر مبيعات المتجر.

في السياق، استوقف دكان الروادي بقرية الهجن في مهرجان ولي العهد للهجن في حديقة الملك فيصل بالطائف، الزوار وخاصة جيل السبعينات والذي يعتبر الراديو الأكثر استخداماً في وقتهم آنذاك لوجوده في أغلب السيارات المستخدمة كالجمس والشفر والبويك، لتعود بهم إلى الماضي والذكريات القديمة.

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وذكر صاحب دكان الروادي خالد الغامدي أن هذه الروادي جمعها في دكانه منذ فترة طويلة، مشيرا إلى اهتمامه بجمع المقتنيات القديمة التي كانت تستخدم في الماضي الجميل وجيل الطيبين كما يسميه الناس.

وأشار إلى وجود إقبال كبير على شراء هذه الروادي خاصة فالمهرجانات التي تهتم بالتراث، ويتوقف لديها كبار السن لإعادة شريط من ذكريات حياتهم بها وخاصة جهاز الكاترج كونه ظهر في السيارات القديمة في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات الميلادية.

ويقول الغامدي عن تاريخ الروادي يسمى أول جهاز بالقرامافون وهو ما قبل الكهرباء ويستخدم عن طريق تعبئة الهاندل وبعده تم تطوير الروادي وكان أول جهاز تدخل به الكهرباء هو البكم ويليه الريل ويليه الكاتريج وبعدها بدأت رحلة الاختفاء مع التطور التكنولوجي وظهور جهاز الكاسيت، وفي عصر التكنولوجيا تم الاستغناء عن جميع هذه الأجهزة.