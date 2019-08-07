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الان تتابع أمير مكة يوافق على حفر أسماء الشخصيات المساهِمة في “بوابة مكة” على الصرح الثقافي والان مع التفاصيل
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وجه بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافه الشكر لسمو الأمير خالد الفيصل وسمو الأمير بدر بن سلطان على تحقيق مقترح الفنان ضياء عزيز في حفر أسماء الشخصيات المساهِمة في “بوابة مكة” على الصرح الثقافي.
وكتب على “تويتر”: “أمير مكة ونائبه لا يدخران جهدًا في تلبية نداء الفنون والحفاظ عليها”.
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