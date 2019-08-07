شكرا لقرائتكم السيسي: الارهاب لن ينال من مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – "الحياة" | منذ ساعة في 7 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 7 أغسطس 2019 / 17:59

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قدرة بلاده تغيير واقعها نحو الأفضل، منوهاً بمواصلة افتتاح مشاريع تنموية تعكس حجم التغيرات وذلك خلال افتتاحه مصنع سماد في منتجع العين السخنة اليوم، قائلاً: الأشرار والمخربين لن يستطيعوا تخريب مصر أو هدمها.



وكانت مصر شهدت حادث إرهابي مفجع بتفجير عربة مفخخة في محيط معهد الاورام جنوب العاصمة، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا بين قتلى وجرحي بينهم مرضى في المعهد. واتهمت وزارة الداخلية حركة "حسم"، الذراع المسلح لجماعة الإخوان المسلمين المصنفة إرهابية في مصر، بالوقوف خلف الهجوم.

وتسائل الرئيس خلال افتتاح مصنع الأسمدة: هل يوجد دين يقام هكذا، في إشارة إلى الحادث الإرهابي الأخير، قائلاً: الله خلق الإنسان لعمارة الأرض وليس للإفساد والهدم.

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وأضاف: يجب على المجتمع أن يعي أن الدول تنهض بالبناء وليس بالقتل والتخريب.. و مصر مستمرة فى طريقها نحو البناء.

ونوه الرئيس بأهمية عامل الوقت في افتتاح المشروعات، التي توفر فرص العمل للمصريين، قائلاً: تلك المجمعات استفادت من الإمكانات المصرية ، كما أنها تسهم في تقليل الاستيراد من الخارج ، وتحقق الاكتفاء الذاتي من الخامات وتصدر الفائض وكذلك تحقق قيمة مضافة .

وأشار الرئيس إلى أن الدولة تقدم التيسيرات لرجال الأعمال، مرحباً بافتتاحه مشروعات وقلاع صناعية لرجال أعمال يبنون ويعملون مع الدولة.

ويعد مصنع الأسمدة الذي افتتحه الرئيس أخيراً الأضخم من نوعه فى الشرق الأوسط.