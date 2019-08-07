انفجار يستهدف مكتب الضرائب في الدنمارك

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محمد عثمان - الرياض - ستوكهولم - أ ف ب | منذ ساعة في 7 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 7 أغسطس 2019 / 17:58

فتحت الشرطة الدنماركية تحقيقاً، بعد انفجار قويّ هزّ مكتب وكالة الضرائب في كوبنهاغن، مسبباً أضراراً جسيمة في واجهة المبنى.



وأعلنت الشرطة أنها تجهل سبب الانفجار الذي حصل في مقرّ الوكالة في منطقة استيربرو في كوبنهاغن، مستدركة أنها تشتبه في عمل إجرامي. وأعلنت الشرطة أنها تجهل سبب الانفجار الذي حصل في مقرّ الوكالة في منطقة استيربرو في كوبنهاغن، مستدركة أنها تشتبه في عمل إجرامي. وقال ضابط في الشرطة: "نحقق في الانفجار على أنه حادث مشبوه". لكن مفتش الشرطة يورغن بيرغن سكوف اعتبر أن "من المبكر جداً معرفة مَن وراء الانفجار".



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