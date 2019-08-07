شكرا لقرائتكم "كشمير تغلي"... وسريناغار "مدينة أشباح" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - سريناغار (الهند) - أ ف ب | منذ ساعتين في 7 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 7 أغسطس 2019 / 17:56

تخضع كشمير لإغلاق شامل تفرضه السلطات الهندية، لليوم الثالث على التوالي، تحسباً لعنف، بعدما ألغت نيودلهي حكماً ذاتياً دستورياً للإقليم الذي شهد مقتل متظاهر.



وقال مسؤول أمني هندي في سريناغار: "نعلم أن كشمير تغلي، وستنفجر بعنف، لكننا لا نعرف متى. لا أعرف كيف يمكن رفع حظر التجوّل ولا تحدث تظاهرات عنيفة".

وتوحي شوارع مقفرة في سريناغار، عاصمة كشمير، بأنها مدينة أشباح، إذ أن كل المتاجر مغلقة، ويقف جنود مسلحون على حواجز مسيّجة بأسلاك شائكة.

ويُضطر الصحافيون إلى ملازمة الحيّ الذي يقيمون فيه، لأن السلطات لا تمنحهم تصاريح لعبور نقاط التفتيش العسكرية الكثيرة. وقال مصوّر يغطي المنطقة منذ أكثر من 30 سنة: "هذا الإغلاق يُعتبر سابقة".

وأفاد سكان في سريناغار بتظاهرات متفرقة، على رغم حظر التجوّل. وقال مسؤول في الشرطة إن عناصرها طاردوا شاباً "قفز في نهر جيلوم ومات"، فيما ذكر مصدر أن 6 أشخاص أُدخلوا مستشفى في سريناغار، بعد إصابات نجمت من إطلاق النار وحوادث أخرى.

وقال مسافرون وصلوا إلى نيودلهي جواً من سريناغار، إن توتراً يسود كشمير. وذكر أحدهم أنه سمع إطلاقاً متقطعاً للنار منذ الاثنين، وأصوات جنود يصرخون ليلاً وقوات حكومية تنتشر في كل مكان. وأضاف: "فتشوا سيارتي 25 مرة خلال توجّهي إلى المطار، وتطلّبني الأمر 4 ساعات لقطع مسافة أقطعها عادة في 30 دقيقة".

وأشار مسافر آخر إلى أنه شعر بأنه "سجين داخل مدينته". وتابع: "انقطعت الاتصالات عن هواتفنا الخليوية، وأوقف الإنترنت، حتى التلفزيون المدفوع توقف كما تعطّلت الخطوط الأرضية".

وتحدث الناطق باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين روبرت كولفيل عن "قيود شاملة على الاتصالات، ربما لم يسبق أن رأيناها، وتقارير عن اعتقالات تعسفية لقادة سياسيين، وقيود على التجمّع السلمي".

لكن قائد الشرطة في كشمير ديلباغ سنغ أكد أن "الناس متعاونون جداً، ولم يُبلّغ عن وقوع حادث عنف واحد". في السياق ذاته، أبلغ مستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال وزارة الداخلية، بعد زيارته كشمير، أن "السلام" يسود الإقليم و"الأمور تسير مثل المعتاد" ولم تحدث "مشاحنات"، علماً أن مسؤولاً أمنياً ذكر أن جميع الزعماء السياسيين للأحزاب الكشميرية تقريباً، سواء من الانفصاليين أو الموالين للهند، مسجونون.

وبدأ وزير الداخلية الهندي أميت شاه بتطبيق قانون يقضي بتقسيم الإقليم إلى جزأين، ووضع كشمير تحت السيطرة المباشرة لنيودلهي. وتحدث عن "لحظات تاريخية" للشعب الهندي، مضيفاً أن القانون "يجب أن تُكتب كلماته بحروف من ذهب في التاريخ الهندي".

Advertisements

وتابع أمام البرلمان: "سيناقش هذا البرلمان العظيم الذي عبّر عن آرائه في شأن وحدة أراضي الهند مرات، مرة أخرى مشروع القانون الذي سيؤدي إلى دمج جامو وكشمير في الهند لأجيال مقبلة".

لكن راهول غاندي، الرئيس السابق لحزب المؤتمر المعارض، رأى في القرار "استغلالاً للسلطة التنفيذية"، محذراً من "تداعيات خطرة على أمننا القومي".

وأضاف: "وحدة الأراضي الوطنية لا يعززها تمزيق جزء من جامو وكشمير من طرف واحد، وسجن ممثلين منتخبين، وانتهاك دستورنا. هذه الأمّة تتألف من شعبها، لا من قطع أراض".

وانتقد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان القرار الهندي. وقال أمام جلسة مشتركة للبرلمان: "سنقاوم هذه الخطوة في كل منبر، بما في ذلك مجلس الأمن".

وتعهد إحالة المسألة على المحكمة الجنائية الدولية، متهماً رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بانتهاك سافر للقانون الدولي، لتحقيق جدول أعمال معادٍ للمسلمين في بلاده. وتابع: "إذا لم يتحرك العالم الآن، ولم يحترم العالم المتقدّم قوانينه، ستصل الأمور إلى مكان لن نكون مسؤولين عنه".

إلى ذلك، أبلغت الهند الصين أن إلغاءها الحكم الذاتي لكشمير هو "شأن داخلي"، بعدما اعتبرت بكين القرار "أحادياً".

وانتقدت الصين قرار الهند تحويل منطقة لاداخ التي تقطنها غالبية من البوذيين في كشمير، منطقة إدارية تحكمها نيودلهي مباشرة.

وقالت ناطقة باسم الخارجية الصينية إن "الهند واصلت تقويض سيادة أراضي الصين، من خلال تغيير أحادي للقانون الداخلي. ومثل هذه الممارسة ليست مقبولة ولن تُطبق".

في المقابل، اعتبرت نيودلهي أن التوصيف الجديد لمنطقة لاداخ بأنها "أراض تابعة للاتحاد"، هو "شأن داخلي يتعلّق بالأراضي الهندية".

وقال ناطق باسم الخارجية الهندية إن بلاده "لا تعلّق على الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتتوقّع من تلك الدول الأمر ذاته".

أما مودي فشدد على أن حكومته لبّت مطالب سكان لاداخ لإعلان المنطقة موحّدة مع الهند. وكتب على "تويتر": "تهاني خاصة لشعب لاداخ. هذا القرار سيعزّز الازدهار الشامل للمنطقة ويضمن تطوير منشآتها".