شكرا لقرائتكم تونس: "النهضة" تقدم للمرة الأولى مرشحاً للانتخابات الرئاسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - تونس - أ ف ب | منذ 3 ساعات في 7 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 7 أغسطس 2019 / 17:14

رشحت "حركة النهضة" في تونس رئيس مجلس النواب بالنيابة عبد الفتاح مورو للانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة منتصف أيلول (سبتمبر) المقبل، وذلك للمرة الأولى في تاريخها.



وأعلنت الحركة في بيان مقتضب: "صوّت مجلس شورى حركة النهضة بأغلبية 98 صوتاً لفائدة ترشيح الأستاذ عبد الفتاح مورو للإنتخابات الرئاسية". وقال الناطق الرسمي باسم الحركة عماد الخميري لـ"فرانس برس": "هذا الترشيح للرئاسية للمرة الأولى في تاريخ الحركة ومنذ تأسيسها عام 1981".

ومورو (71 سنة) من مؤسسي حركة النهضة، وهي حزب سياسي ذو مرجعية إسلامية، الى جانب رئيس الحركة راشد الغنوشي وهو من الشخصيات السياسية التي تعرف باعتدال مواقفها داخل الحركة.

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وبدأ الأسبوع الماضي تقديم الترشيحات للانتخابات الرئاسية المبكرة في مقر "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" في العاصمة التونسية وسيستمر حتى 9 آب (أغسطس) الجاري. وتقرر تنظيم الجولة الأولى من هذه الانتخابات الرئاسية المبكرة التي كانت مرتقبة أساساً في تشرين الثاني (نوفمبر)، في 15 ايلول إثر وفاة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في 25 تموز (يوليو) الماضي.

وقدم 27 مرشحاً ملفاتهم بينهم عبير موسي ونبيل القروي ومحمد عبو وحمادي الجبالي. وستعلن الهيئة العليا للانتخابات في 31 آب على أبعد تقدير، أسماء المرشحين النهائيين لهذه الانتخابات، ثم تنطلق الحملة الانتخابية من 2 الى 13 ايلول، وبعد يوم الصمت الانتخابي، يدلي الناخبون بأصواتهم في 15 ايلول. وتعلن النتائج الاولية للانتخابات في 17 ايلول بحسب برنامج الانتخابات الذي أعلنه للصحافيين رئيس الهيئة العليا للانتخابات نبيل بفون.

ولم يتم تحديد موعد الجولة الثانية التي يفترض أن تجري، اذا تطلب الأمر، قبل 3 تشرين الثاني (نوفمبر) بحسب رئيس الهيئة العليا للانتخابات.