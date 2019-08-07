شكرا لقرائتكم 5 قتلى في تفجير سيارة مفخخة شمال شرقي سورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القحطانية (سورية) - أ ف ب | منذ 3 ساعات في 7 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 7 أغسطس 2019 / 17:10

قتل خمسة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال، اليوم الأربعاء، في تفجير سيارة مفخخة في بلدة في شمال شرق سورية.



ووقع التفجير بالقرب من مبنى البريد في بلدة القحطانية في محافظة الحسكة التي يسيطر عليها المقاتلون الأكراد.

وأورد المرصد السوري لحقوق الانسان أن "التفجير وقع أثناء مرور سيارة عسكرية"، مشيراً إلى أنه أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال وشخصان لم يتمكن من تحديد هويتهما، كما أصيب آخرون بجروح.

Advertisements

وقال مسؤول قوات الامن الداخلي الكردي (الأسايش) في القحطانية هوكر زكي عرفات: "قُتل ثلاثة أطفال لأن الانفجار قريب جداً من مدرسة ابتدائية"، مشيراً إلى إصابة عنصر من قوى الامن.

وأكدت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) وقوع التفجير، مشيرة إلى "ارتقاء عدد من الشهداء" من دون تحديد الحصيلة. وتبنى تنظيم "داعش" التفجير عبر حساباته على تطبيق تلغرام.

وبعد إعلانها القضاء على "خلافة" التنظيم في اذار (مارس) اثر معركة في شرق سورية، أعلنت قوات سورية الديموقراطية (قسد) بدء مرحلة جديدة في قتال التنظيم، تتمثل في ملاحقة خلاياه النائمة بتنسيق مع التحالف الدولي بقيادة واشنطن.

وتستنفر تلك القوات جهودها في ملاحقة خلايا التنظيم، إلا أن الأخير يواصل تنفيذ هجمات واعتداءات يتبناها دورياً.