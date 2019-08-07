شكرا لقرائتكم تكهنات باستقالة السفير الأميركي في موسكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب | منذ 5 ساعات في 7 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 7 أغسطس 2019 / 16:35

أوردت "سولت ليك تريبيون" أن السفير الأميركي لدى روسيا جون هانتسمان قدّم استقالته، بعدما أمضى أكثر من سنتين في المنصب.



ونشرت الصحيفة رسالة الاستقالة التي قدّمها هانتسمان إلى الرئيس دونالد ترامب، ووَرَدَ فيها أن استقالته تُطبّق في 3 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وأنه يريد أن يكون بين أسرته.

وأشار هانتسمان في رسالته إلى الاضطرابات التي شهدها في العلاقات الأميركية - الروسية، خلال فترة اتسمت باتهامات بالتجسس، وفضيحة متعلّقة بـ "تدخل" موسكو في الانتخابات الأميركية عام 2016، وانهيار معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى، والنزاع المستمر في أوكرانيا. وقال السفير في الرسالة: "يجب أن نستمرّ في محاسبة روسيا، عندما يكون سلوكها تهديداً لنا ولحلفائنا".

وبثّت شبكة "سي أن أن" أن ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين ناقشا مسألة إبدال السفير، عندما تحادثا هاتفياً الأسبوع الماضي.