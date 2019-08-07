شكرا لقرائتكم زيلينسكي يطالب بوتين بالضغط على انفصاليّي أوكرانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - كييف - أ ف ب | منذ 5 ساعات في 7 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 7 أغسطس 2019 / 16:34

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه طلب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين الضغط على الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق أوكرانيا، بعد مقتل 4 جنود من القوات الحكومية.



وقال إنه أجرى "محادثة طويلة" مع بوتين اليوم الأربعاء، في ثاني اتصال هاتفي معلن بين الرئيسين، منذ انتخاب زيلينسكي في نيسان (أبريل) الماضي.

وأضاف: "اتصلت به في شكل عاجل. قلت له إن هذا لا يقرّبنا أكثر من السلام". وتابع أنه حضّ بوتين على مطالبة الانفصاليين بـ "الكفّ عن قتل مواطنينا".

جاء ذلك بعدما أعلنت كييف الثلثاء مقتل 4 جنود في هجوم صاروخي. وندّد زيلينسكي بعد الاعتداء بمحاولة "تقويض" جهود السلام التي تبذلها كييف، ودعا القادة الروس والفرنسيين والألمان إلى "اجتماع في أسرع وقت، لاستئناف المفاوضات".