14 قتيلاً بتفجير لـ "طالبان" في كابول

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محمد عثمان - الرياض - كابول - أ ف ب | منذ 6 ساعات في 7 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 7 أغسطس 2019 / 16:33

قُتل 14 شخصاً وجُرح 145 آخرون، بتفجير سيارة مفخخة استهدف مركزاً للشرطة في كابول، وتبنّته حركة "طالبان".



وأشار الناطق باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي إلى أن 10 من القتلى و92 من الجرحى، هم مدنيون. وأشار الناطق باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي إلى أن 10 من القتلى و92 من الجرحى، هم مدنيون. وقال مالك متجر: "سمعت دوياً قوياً وتحطمت كل النوافذ في متجري وتطايرت شظايا زجاج في كل مكان. أشعر بدوار ولا أزال لا أعرف ماذا حصل، لكن نوافذ 20 متجراً تقريباً تحطّمت في محيط كيلومتر من التفجير" الذي أفاد شهود بسماع نيران أسلحة خفيفة بعد حصوله. وأعلنت "طالبان" مسؤوليتها عن الهجوم، علماً أنها حضّت الأفغان على مقاطعة انتخابات الرئاسة المرتقبة في 28 أيلول (سبتمبر) المقبل.



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