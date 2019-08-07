شكرا لقرائتكم المحكمة العليا البرازيلية ترفض طلب أنقرة تسليمها تركياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - برازيليا - أ ف ب | منذ 7 ساعات في 7 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 7 أغسطس 2019 / 16:47

رفضت المحكمة الفيديرالية العليا البرازيلية طلب أنقرة تسليمها رجل الأعمال التركي علي سيباهي الذي تتهمه بالإرهاب، معتبرة أن لا ضمان لحصوله على محاكمة عادلة.



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والقرار الذي وافق عليه قضاة المحكمة بالإجماع، يعني أن في إمكان سيباهي البقاء في البرازيل حيث يقيم منذ 12 سنة.

وتتهم السلطات التركية سيباهي بالانتماء إلى "منظمة إرهابية"، في إشارة إلى جماعة الداعية المعارض فتح الله غولن التي تتهمها أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا عام 2016.

ويحمل سيباهي الجنسيتين التركية والبرازيلية، ووُضع قيد توقيف احترازي في نيسان (أبريل) الماضي، وأُطلق في أيار (مايو) في انتظار قرار المحكمة.

سيباهي، وهو متزوج ولديه طفل، كان يمارس نشاطات في "المركز الثقافي البرازيلي التركي" و"غرفة التجارة البرازيلية التركية"، وهما مؤسستان مرتبطتان بجماعة غولن. وقال محاميه إن موكله استُهدِف بعد إيداعه أموالاً في "مصرف آسيا" المرتبط بالجماعة.