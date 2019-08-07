غارة وكمين يسقطان 13 قتيلا من "أنصار الله" في اليمن

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القاهرة – سبوتنيك. أعلن الجيش اليمني مقتل 13 عنصرا من جماعة "أنصار الله"، بقصف شنته مقاتلات التحالف العربي، وكمين في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.
MOHAMED AL-SAYAGHI
وأشار إلى "تنفيذ القوات كمينا محكماً للحوثيين شرق باقم، أوقع 4 قتلى منهم".
من جهة أخرى، ذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، أن مقاتلات التحالف جددت بـ 3 غارات قصف مديرية سحار غرب مدينة صعدة، وذلك بعد ساعات من استهدافها بـ 11 غارة.
ومنذ 5 أعوام يشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية، مدعومة بالتحالف بقيادة السعودية وعضوية الإمارات من جهة، وبين المسلحين الحوثيين، المتهمين بتلقي دعما إيرانيا من جهة أخرى، والذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.
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