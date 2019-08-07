ابن أخ عبد الله صالح يعلق على أنباء إطلاق سراح شقيقه

دبي - بواسطة محمد فارس © Screenshot/ Youtube العميد طارق محمد عبد الله صالحابن أخ عبد الله صالح يعلق على أنباء إطلاق سراح شقيقه

أكد قائد قوات المقاومة الوطنية في الجيش اليمني العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح، أن شقيقه محمد لا يزال في السجن، لافتا إلى مرور عامين على احتجازه.

وكتب على "تويتر": "عامان وأنت في سجنك يا محمد، شهادة وطنية عظيمة ضد عصابة الكهنوت وتاريخها المليء بالغدر والخيانة".

وأضاف: "في جبهاتنا نتذكر شجاعتك وبطولتك وإقدامك، ونستمد منها الإرادة والثبات. وكأخ لك مؤمن بأنك فخر لوالدك الذي قاتل من أول العمر حتى توفاه الله، وفخر لعائلتك وأصدقائك ومحبيك".

المصدر: "تويتر"

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