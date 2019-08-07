ابن أخ عبد الله صالح يعلق على أنباء إطلاق سراح شقيقه

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أكد قائد قوات المقاومة الوطنية في الجيش اليمني العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح، أن شقيقه محمد لا يزال في السجن، لافتا إلى مرور عامين على احتجازه.
وكتب على "تويتر": "عامان وأنت في سجنك يا محمد، شهادة وطنية عظيمة ضد عصابة الكهنوت وتاريخها المليء بالغدر والخيانة".
وأضاف: "في جبهاتنا نتذكر شجاعتك وبطولتك وإقدامك، ونستمد منها الإرادة والثبات. وكأخ لك مؤمن بأنك فخر لوالدك الذي قاتل من أول العمر حتى توفاه الله، وفخر لعائلتك وأصدقائك ومحبيك".
المصدر: "تويتر"
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