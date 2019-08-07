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شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو والصور.. انهيار طرق وانقلاب وتضرر مركبات جراء الأمطار في «أبو عريش» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أظهرت مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو، اليوم الأربعاء، الأضرار التي خلفتها الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة أبو عريش بمنطقة جازان بالأمس.
ووثقت الصور انقلاب شاحنة وتضرر بعض الطرق وعدد من المركبات نتيجة السيول التي خلفتها الأمطار الغزيرة على المحافظة يوم أمس الثلاثاء.
يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد أصدرت أمس تنبيها متقدما بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها.
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