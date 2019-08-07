الرئاسة المصرية تعيد تخصيص 47 جزيرة في البحر الأحمر للقوات المسلحة

القاهرة - سبوتنيك. تضمن القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، إعادة تخصيص 47 جزيرة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة البحر الأحمر، لصالح القوات المسلحة كأراضي استراتيجية ذات أهمية عسكرية.
كما تضمن القرار إيداع بمأمورية الشهر العقاري المختص حوافظ بالإبعاد والمساحات للجزر، والذي يحمل رقم 380 لسنة 2019.
كما أضاف نص القرار أنه يبدأ العمل بالقرار ابتداء من تاريخ نشره على الجريدة الرسمية.
ويشمل القرار عددا من الجزر أشهرها جزر الجفتون الكبيرة والصغيرة وأبو حشيش وتوبيا.
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